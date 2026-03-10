Domino Foundation Антона Шухнина передал военным партию химических грелок для работы на передовой

Благотворительный фонд Domino Foundation, основанный предпринимателем и меценатом Антоном Шухниным, передал украинским военнослужащим очередную партию помощи — химические грелки, необходимые для выполнения боевых задач в сложных погодных условиях.

Речь идет об индивидуальных средствах обогрева, которые активируются без использования электричества или открытого огня. Такие грелки позволяют военным поддерживать температуру тела во время длительного пребывания на позициях, в блиндажах или во время ночных дежурств, когда возможности полноценного обогрева ограничены или отсутствуют.

По словам представителей фонда, именно химические грелки сегодня остаются одним из наиболее востребованных расходных элементов на фронте. Они компактны, безопасны в использовании и могут работать в течение нескольких часов даже при минусовых температурах, что критически важно для военных на передовой.

В Domino Foundation отмечают, что помощь формируется в соответствии с реальными запросами подразделений, непосредственно выполняющих боевые задания. Передача грелок стала частью системной поддержки украинских защитников, которую фонд осуществляет с самого начала полномасштабной войны.

Фонд Domino Foundation создан Антоном и Анастасией Шухниными с целью помощи Силам обороны Украины и людям, пострадавшим от войны. Организация регулярно обеспечивает военные подразделения транспортом, техникой и необходимым снаряжением.

Передача химических грелок – не первая инициатива фонда в последнее время. Ранее Domino Foundation уже реализовал ряд масштабных проектов поддержки украинских военных.

В частности, фонд приобрел и передал подразделениям сил обороны пикап Toyota Hilux, который после дооборудования используется для выполнения боевых задач на передовой. Автомобиль получил специальное оснащение и усиленные шины для работы в зоне боевых действий.

Также совместно с волонтерскими военными партнерами был передан мощный внедорожник Dodge RAM, который сейчас работает на одном из самых сложных направлений фронта и используется для логистики, эвакуации и перевозки снаряжения.

Кроме транспорта, Domino Foundation обеспечивал подразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины современными беспилотниками типа Mavic, а также специализированной техникой для выполнения разведывательных задач в зоне повышенного риска.

В фонде подчеркивают, что поддержка военных должна быть постоянной, ведь современная война нуждается не только в вооружении, но и в большом количестве вспомогательного оборудования — от транспорта и дронов до элементов индивидуального обеспечения, таких как средства обогрева.

Антон Шухнин неоднократно отмечал, что участие бизнеса в поддержке армии во время войны является не благотворительностью, а гражданской ответственностью. Сам фонд работает как в военном, так и в гуманитарном направлениях, помогая также внутренне перемещенным лицам и семьям, потерявшим дома из-за войны.

В Domino Foundation отмечают, что и дальше планируют реагировать на актуальные потребности фронта и продолжать передачу техники, снаряжения и необходимых ресурсов украинским защитникам.

Очередная помощь в виде химических грелок стала еще одним примером того, как точечная, но практическая поддержка оказывает непосредственное влияние на безопасность и выносливость военных в боевых условиях — а значит, приближает общую победу.