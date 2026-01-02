Государственную землю – родственникам: как руководство аграрной академии выводило гектары в элитном пригороде Киева

Земельные участки государственного предприятия НААН были оформлены на руководителей академии и их родственников в обход Верховной Рады

Президент Национальной академии аграрных наук Украины Ярослав Гадзало, возглавляющий учреждение более десяти лет, неоднократно фигурировал в уголовных производствах, связанных с коррупцией и злоупотреблением служебным положением. Кроме того, удалось выявить факты оформления государственной земли на родственников руководства НААН.

Как говорится в публикации "Телеграфа"Президент аграрной академии наук удивил своим состоянием. Высший антикоррупционный суд по делу №991/2930/19 обязал дочь Ярослава Гадзала – Оксану Черник (Гадзало – девичья фамилия), вместе с еще 137 лицами вернуть государству земельные участки в селе Гатное Киевской области. Речь идет о 138 участках общей площадью более 13 гектаров, которые были сформированы в результате изъятия особо ценных земель, находившихся в постоянном пользовании государственного предприятия "ДГ "Чабаны"".

В материалах суда отмечено, что эти земли были получены в результате противоправных действий должностных лиц. Суд признал виновными ряд чиновников НААН в служебном подлоге с целью незаконного завладения государственной землей. Решения касаются событий 2014 года – еще до того, как Ярослав Гадзало возглавил академию.

Сведения о субъектах права собственности на земельный участок/скриншот

Изымать и изменять целевое назначение земли имеет исключительное право Верховная Рада. Для этого Кабмин должен сделать соответствующее представление. Однако должностные лица НААН сговорились со служащими ГУ Госземагентства в Киевской области и пытались миновать закон.

Среди получивших землю — руководство НААН и родственники. В списке:

член-корреспондент НААН и директор "Института земледелия" Николай Ткаченко

дочь Ярослава Гадзала Оксана Черник

академик НААН Ильдус Ибатуллин и еще один участок оформили на его жену Флеру

и еще один участок оформили на его жену Флеру академик НАН Украины Олег Рафальский

главный специалист юридического управления Киевского городского совета Оксана Белякова.

Полный список лиц, незаконно получивших земельные участки в Гатном, будет опубликован в следующих материалах "Телеграфа".

