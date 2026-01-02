Державну землю — родичам: як керівництво аграрної академії виводило гектари в елітному передмісті Києва

Земельні ділянки державного підприємства НААН були оформлені на керівників академії та їхніх родичів в обхід Верховної Ради

Президент Національної академії аграрних наук України Ярослав Гадзало, який очолює установу понад десять років, неодноразово фігурував у кримінальних провадженнях, пов’язаних із корупцією та зловживанням службовим становищем. Окрім цього, вдалось виявити факти оформлення державної землі на родичів керівництва НААН.

Що потрібно знати:

Вищий антикорупційний суд зобов’язав повернути державі 138 земельних ділянок у Гатному на Київщині

Загальна площа вилучених ділянок — понад 13 гектарів, землі були особливо цінними

Серед отримувачів — донька президента НААН Ярослава Гадзала, керівництво академії та їхні родичі

Законне вилучення таких ділянок могло відбутися лише через Верховну Раду, але процедуру обійшли

Повний список осіб, причетних до схеми, буде оприлюднено в наступних матеріалах

Як йдеться в публікації "Телеграфу" Президент аграрної академії наук здивував своїми статками. Вищий антикорупційний суд у справі №991/2930/19 зобов’язав доньку Ярослава Гадзала — Оксану Черник (Гадзало — дівоче прізвище), разом із ще 137 особами повернути державі земельні ділянки в селі Гатне Київської області. Йдеться про 138 ділянок загальною площею понад 13 гектарів, які були сформовані внаслідок вилучення особливо цінних земель, що перебували у постійному користуванні державного підприємства "ДГ "Чабани"".

У матеріалах суду зазначено, що ці землі були отримані внаслідок протиправних дій посадових осіб. Суд визнав винними низку чиновників НААН у службовому підробленні з метою незаконного заволодіння державною землею. Рішення стосуються подій 2014 року — ще до того, як Ярослав Гадзало очолив академію.

Відомості про суб'єктів права власності на земельну ділянку/ скриншот

Вилучати та змінювати цільове призначення землі має виключн право Верховна Рада. Для цього Кабмін має зробити відповідне подання. Однак посадовці НААН змовились зі службовцями ГУ Держземагентства в Київській області і намагались оминути закон.

Серед тих, хто отримав землю — керівництво НААН та родичі. У переліку:

член-кореспондент НААН та директор "Інституту землеробства" Микола Ткаченко ,

, донька Ярослава Гадзала Оксана Черник

академік НААНУ Ільдус Ібатуллін та ще одну ділянку оформили на його дружину Флеру,

та ще одну ділянку оформили на його дружину Флеру, академік НАН України Олег Рафальський,

головний спеціаліст юридичного управління Київської міської ради Оксана Бєлякова.

Повний перелік осіб, які незаконно отримали земельні ділянки в Гатному, буде опублікований в наступних матеріалах "Телеграфу".

