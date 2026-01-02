Державну землю — родичам: як керівництво аграрної академії виводило гектари в елітному передмісті Києва
-
-
Земельні ділянки державного підприємства НААН були оформлені на керівників академії та їхніх родичів в обхід Верховної Ради
Президент Національної академії аграрних наук України Ярослав Гадзало, який очолює установу понад десять років, неодноразово фігурував у кримінальних провадженнях, пов’язаних із корупцією та зловживанням службовим становищем. Окрім цього, вдалось виявити факти оформлення державної землі на родичів керівництва НААН.
Що потрібно знати:
- Вищий антикорупційний суд зобов’язав повернути державі 138 земельних ділянок у Гатному на Київщині
- Загальна площа вилучених ділянок — понад 13 гектарів, землі були особливо цінними
- Серед отримувачів — донька президента НААН Ярослава Гадзала, керівництво академії та їхні родичі
- Законне вилучення таких ділянок могло відбутися лише через Верховну Раду, але процедуру обійшли
- Повний список осіб, причетних до схеми, буде оприлюднено в наступних матеріалах
Як йдеться в публікації "Телеграфу" Президент аграрної академії наук здивував своїми статками. Вищий антикорупційний суд у справі №991/2930/19 зобов’язав доньку Ярослава Гадзала — Оксану Черник (Гадзало — дівоче прізвище), разом із ще 137 особами повернути державі земельні ділянки в селі Гатне Київської області. Йдеться про 138 ділянок загальною площею понад 13 гектарів, які були сформовані внаслідок вилучення особливо цінних земель, що перебували у постійному користуванні державного підприємства "ДГ "Чабани"".
У матеріалах суду зазначено, що ці землі були отримані внаслідок протиправних дій посадових осіб. Суд визнав винними низку чиновників НААН у службовому підробленні з метою незаконного заволодіння державною землею. Рішення стосуються подій 2014 року — ще до того, як Ярослав Гадзало очолив академію.
Вилучати та змінювати цільове призначення землі має виключн право Верховна Рада. Для цього Кабмін має зробити відповідне подання. Однак посадовці НААН змовились зі службовцями ГУ Держземагентства в Київській області і намагались оминути закон.
Серед тих, хто отримав землю — керівництво НААН та родичі. У переліку:
- член-кореспондент НААН та директор "Інституту землеробства" Микола Ткаченко,
- донька Ярослава Гадзала Оксана Черник
- академік НААНУ Ільдус Ібатуллін та ще одну ділянку оформили на його дружину Флеру,
- академік НАН України Олег Рафальський,
- головний спеціаліст юридичного управління Київської міської ради Оксана Бєлякова.
Повний перелік осіб, які незаконно отримали земельні ділянки в Гатному, буде опублікований в наступних матеріалах "Телеграфу".
