Укргазпрофсоюз поддерживает повышение тарифов на распределение газа для бизнеса

Пересмотр тарифов является шагом к стабилизации газораспределительной отрасли, но не покрывает полную экономическую потребность

Профсоюз работников газовых хозяйств Украины поддерживает решение НКРЭКУ о повышении тарифов на распределение природного газа для небытовых потребителей. В организации подчеркнули, что предварительные тарифы базировались на 2021 год.

Об этом говорится в письме главы Укргазпрофсоюза. Отмечается, что это первая минимальная пробка для стабилизации отрасли, которая является важной составляющей критической инфраструктуры Украины.

Работники операторов газораспределительных сетей (ГРМ) ежедневно обеспечивают бесперебойное, безаварийное и безопасное распределение природного газа в дома миллионов граждан, в школы, больницы, предприятия, воинские части и объекты энергетики. Укргазпрофсоюз, в письме

Тариф на распределение газа для небытовых потребителей будет повышаться в два этапа — с 1 января и с 1 апреля 2026 года. У каждого оператора уровень роста стоимости разный, в частности в "Киевгазе" с 1 января тариф составляет 0,36 грн/кубометр против предыдущей цены в 0,32 грн/куб. С 1 апреля составит 0,46 грн/куб. В общей сложности повысить тарифы должны почти 40 операторов ГРМ.

В профсоюзе обратили внимание, что в предыдущем тарифе не была учтена инфляция, увеличение расходов на материалы, рост стоимости энергоносителей, логистики и связанные с войной расходы, например, средства индивидуальной защиты и потребности обслуживания сетей, когда россияне целят по объектам газовой инфраструктуры.

Профсоюз отдельно отмечает проблему зарплат: сейчас средний уровень оплаты труда производственного персонала операторов ГРМ составляет около 16 тыс. грн, что почти вдвое меньше, чем у работников компаний по распределению электроэнергии.

"Отток квалифицированных кадров — уже не угроза, а факт. Мы теряем поколение инженеров, слесарей, диспетчеров, аварийщиков", — отмечают в обращении.

В Укргазпрофсоюзе говорят: пересмотр тарифов для небытовых потребителей является важным сигналом для десятков тысяч работников о том, что государство услышало их проблемы. В то же время в отрасли признают, что хотя решение НКРЭКУ о повышении тарифов в целом поддержали, оно остается недостаточным и не покрывает экономически обоснованные потребности для стабильной работы газораспределительной системы в условиях войны. Отметим, что профессиональный союз работников газовых хозяйств Украины объединяет более 43 тыс. работников.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что тарифы на распределение газа для бытовых потребителей не изменились. Их сдерживает мораторий. Они зависят исключительно от затрат за предыдущий период.