Укргазпрофспілка підтримує підвищення тарифів на розподіл газу для бізнесу

Перегляд тарифів є кроком до стабілізації газорозподільної галузі, але не покриває повної економічної потреби

Профспілка працівників газових господарств України підтримує рішення НКРЕКП про підвищення тарифів на розподіл природного газу для непобутових споживачів. В організації наголосили — попередні тарифи базувались на 2021 року.

Про це йдеться у листі голови Укргазпрофспілки. Наголошується, що це перший мінімальний корок для стабілізації галузі, яка є важливою складовою критичної інфраструктури України.

Працівники операторів газорозподільних мереж (ГРМ) щодня забезпечують безперебійний, безаварійний та безпечний розподіл природного газу до домівок мільйонів громадян, до шкіл, лікарень, підприємств, військових частин та обʼєктів енергетики Укргазпрофспілка, в листі

Тариф на розподіл газу для непобутових споживачів підвищуватимуть у два етапи — з 1 січня і з 1 квітня 2026 року. В кожного оператора рівень зростання вартості — різний, зокрема в "Київгазі" з 1 січня тариф становить 0,36 грн/кубометр проти попередньої ціни в 0,32 грн/куб. З 1 квітня становитиме до 0,46 грн/куб. Загалом підвищити тарифи мають майже 40 операторів ГРМ.

В профспілці звернули увагу, що в попередньому тарифі не була врахована інфляція, збільшення витрат на матеріали, зростання вартості енергоносіїв, логістики та пов'язані з війною витрати, наприклад засоби індивідуального захисту та потреби обслуговування мереж, коли росіяни цілять по об'єктах газової інфраструктури.

Профспілка окремо наголошує на проблемі зарплат: нині середній рівень оплати праці виробничого персоналу операторів ГРМ становить близько 16 тис. грн, що майже вдвічі менше, ніж у працівників компаній з розподілу електроенергії.

"Відтік кваліфікованих кадрів – вже не загроза, а факт. Ми втрачаємо покоління інженерів, слюсарів, диспетчерів, аварійників", — наголошують у зверненні.

В Укргазпрофспілці зазначають: перегляд тарифів для непобутових споживачів є важливим сигналом для десятків тисяч працівників про те, що держава почула їхні проблеми. Водночас у галузі визнають, що хоча рішення НКРЕКП про підвищення тарифів загалом підтримали, воно залишається недостатнім і не покриває економічно обґрунтованих потреб для стабільної роботи газорозподільної системи в умовах війни. Зазначимо, професійна спілка працівників газових господарств України об’єднує понад 43 тис. працівників.

Раніше "Телеграф" розповідав, що тарифи на розподіл газу для побутових споживачів не змінились. Їх стримує мораторій. Вони залежать виключно від витрат за попередній період.