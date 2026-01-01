Новые тарифы? Кто, как и сколько будет платить за газ с 1 января 2026 года
Влияние роста тарифов смогут ощутить все
Сегодня, 1 января 2026 года в Украине меняется тариф на распределение газа для бизнеса, а для населения изменится стоимость услуги. Правда, последнее зависит исключительно от количества потребленного газа.
Что нужно знать:
- Повышение касается исключительно бизнеса и учреждений и будет происходить в два этапа
- Для населения тариф на газ остается фиксированным — 7,96 грн за кубометр
- Плата за распределение газа для бытовых потребителей зависит от фактического потребления за предыдущий газовый год
- Минимальные начисления сохранятся даже при отсутствии потребления
НКРЭКУ на заседании 19 декабря 2025 утвердила новые тарифы на распределение природного газа, которые будут касаться исключительно предприятий и учреждений. Повышение тарифов для бизнеса будет происходить в два этапа. С 1 января 2026 средний тариф на распределение газа по стране вырастет до 1,56 грн за кубометр без НДС, а с 1 апреля 2026 года — до 1,89 грн за кубометр без НДС.
Наибольшее подорожание с апреля 2026 года ожидается в Днепропетровском филиале "Газмереж", где тариф вырастет почти в три раза, а также в ЧАО "Гадячгаз", где он станет самым высоким в стране. Глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко подчеркнул, что для населения изменений не предусматривается, однако повышение тарифов для юридических лиц может косвенно повлиять на цены товаров и услуг.
Что с услугой транспортировки газа для населения
Для бытовых потребителей условия оплаты транспортировки газа остаются без изменений, поскольку в Украине действует законодательный мораторий на повышение коммунальных тарифов для населения во время военного положения и в течение шести месяцев после его отмены. В то же время с 1 января 2026 года для бытовых потребителей меняется порядок начисления платы за транспортировку газа. Сам тариф на газ от "Нафтогаза" остается фиксированным — 7,96 грн за кубометр, однако годовую плату за распределение будут формировать на основе фактического потребления газа за период с 1 октября 2024 года по 30 сентября 2025 года.
Именно этот объем будет определять ежемесячную сумму платежей в течение всего 2026 года. Как отметили в Днепропетровском филиале "Газмереж", часть украинцев будет платить меньше, если потребили меньше газа, а часть — больше при большем потреблении за предыдущий период. Отметим, что если газ не потребляется, все равно начисляют минимальные объемы.
Для домохозяйств без счетчиков остаются нормативные минимальные объемы потребления:
- 39 м³ — для газовой плиты,
- 126 м³ — для плиты с водонагревателем,
- 314 м³ – для отопительных приборов.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что рыночная стоимость киловата электроэнергии превышает 11 грн, в то время как часть украинцев платить почти в 5 раз меньше. После войны тарифы потенциально могут приводить ближе к реальной стоимости.