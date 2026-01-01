Новые тарифы? Кто, как и сколько будет платить за газ с 1 января 2026 года

Влияние роста тарифов смогут ощутить все

Сегодня, 1 января 2026 года в Украине меняется тариф на распределение газа для бизнеса, а для населения изменится стоимость услуги. Правда, последнее зависит исключительно от количества потребленного газа.

Что нужно знать:

Повышение касается исключительно бизнеса и учреждений и будет происходить в два этапа

Для населения тариф на газ остается фиксированным — 7,96 грн за кубометр

Плата за распределение газа для бытовых потребителей зависит от фактического потребления за предыдущий газовый год

Минимальные начисления сохранятся даже при отсутствии потребления

НКРЭКУ на заседании 19 декабря 2025 утвердила новые тарифы на распределение природного газа, которые будут касаться исключительно предприятий и учреждений. Повышение тарифов для бизнеса будет происходить в два этапа. С 1 января 2026 средний тариф на распределение газа по стране вырастет до 1,56 грн за кубометр без НДС, а с 1 апреля 2026 года — до 1,89 грн за кубометр без НДС.

Наибольшее подорожание с апреля 2026 года ожидается в Днепропетровском филиале "Газмереж", где тариф вырастет почти в три раза, а также в ЧАО "Гадячгаз", где он станет самым высоким в стране. Глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко подчеркнул, что для населения изменений не предусматривается, однако повышение тарифов для юридических лиц может косвенно повлиять на цены товаров и услуг.

Что с услугой транспортировки газа для населения

Для бытовых потребителей условия оплаты транспортировки газа остаются без изменений, поскольку в Украине действует законодательный мораторий на повышение коммунальных тарифов для населения во время военного положения и в течение шести месяцев после его отмены. В то же время с 1 января 2026 года для бытовых потребителей меняется порядок начисления платы за транспортировку газа. Сам тариф на газ от "Нафтогаза" остается фиксированным — 7,96 грн за кубометр, однако годовую плату за распределение будут формировать на основе фактического потребления газа за период с 1 октября 2024 года по 30 сентября 2025 года.

Именно этот объем будет определять ежемесячную сумму платежей в течение всего 2026 года. Как отметили в Днепропетровском филиале "Газмереж", часть украинцев будет платить меньше, если потребили меньше газа, а часть — больше при большем потреблении за предыдущий период. Отметим, что если газ не потребляется, все равно начисляют минимальные объемы.

Для домохозяйств без счетчиков остаются нормативные минимальные объемы потребления:

39 м³ — для газовой плиты,

126 м³ — для плиты с водонагревателем,

314 м³ – для отопительных приборов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что рыночная стоимость киловата электроэнергии превышает 11 грн, в то время как часть украинцев платить почти в 5 раз меньше. После войны тарифы потенциально могут приводить ближе к реальной стоимости.