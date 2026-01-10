До пяти отключений на день. Какие графики действуют во всех регионах Украины 10 января
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Из-за энергетического террора России украинцы вынуждены жить в условиях постоянных отключений света. Поэтому в субботу, 10 января, в течение всего дня в стране будут отключения электричества для бытовых потребителей, сообщает "Укрэнерго".
Как узнать свою очередь отключения в каждой области Украины, читайте в статье на "Телеграфе" по этой ссылке.
Киев
В Киеве пока действуют экстренные отключения после последней атаки России.
Винницкая область
Волынская область
Днепропетровская область
Житомирская область
Закарпатская область
Запорожская область
Ивано-Франковская область
Киевская область
Кировоградская область
Львовская область
Николаевская область
Одесская область
В Одессе продолжают действовать экстренные отключения после атаки России 13 декабря, энергетики делают все возможное для стабилизации ситуации. Погодные условия ухудшают ситуацию. Графики до сих пор не действуют.
Полтавская область
Ровенская область
Сумская область
Тернопольская область
Харьковская область
Хмельницкая область
Черкасская область
Черновицкая область
Черниговская область
Как сообщал "Телеграф", ранее из-за морозов школы в ряде областей перешли на дистанционное обучение.