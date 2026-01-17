Будут выключать до шести очередей одновременно. Графики на 17 января
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Из-за энергетического террора России украинцы вынуждены жить в условиях постоянных отключений света. В субботу, 17 января, в течение всего дня в стране будут отключения электричества для бытовых потребителей, сообщает "Укрэнерго"
Как узнать свою очередь отключения в каждой области Украины, читайте в статье на "Телеграфе" по этой ссылке.
Киев
После российского удара по энергетике 13 января повреждения очень серьезные, поэтому экстренные отключения продолжаются по всему Киеву.
Киевская область
Житомирская область
Сумская область
Полтавская область
Харьковская область
Запорожская область
Кировоградская область
Николаевская область
Черкасская область
Черновицкая область
Черниговская область
Волынская область
Винницкая область
Львовская область
Ивано-Франковская область
Тернопольская область
Хмельницкая область
Ровенская область
Закарпатская область
Днепропетровская область
Одесская область
Графики действуют только для жителей области и только там, где разрешает состояние сети. Одесса, частично Одесский район и некоторые районные центры Одесщины – продолжаются аварийные отключения.
Ранее "Телеграф" рассказывал, когда ситуация с отключениями может стать лучше.