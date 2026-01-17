Будут выключать до шести очередей одновременно. Графики на 17 января

Из-за энергетического террора России украинцы вынуждены жить в условиях постоянных отключений света. В субботу, 17 января, в течение всего дня в стране будут отключения электричества для бытовых потребителей, сообщает "Укрэнерго"

Как узнать свою очередь отключения в каждой области Украины, читайте в статье на "Телеграфе" по этой ссылке.

Киев

После российского удара по энергетике 13 января повреждения очень серьезные, поэтому экстренные отключения продолжаются по всему Киеву.

Киевская область

Житомирская область

Графики отключений в Житомирской области 17 января

Сумская область

Графики отключений в Сумской области 17 января

Полтавская область

Графики отключений в Полтавской области 17 января

Харьковская область

Графики отключений в Харьковской области 17 января

Запорожская область

Графики отключений в Запорожской области 17 января

Кировоградская область

Графики отключений в Кировоградской области 17 января

Николаевская область

Графики отключений в Николаевской области 17 января

Черкасская область

Графики отключений в Черкасской области 17 января

Черновицкая область

Графики отключений в Черновицкой области 17 января

Черниговская область

Графики отключений в Черниговской области 17 января

Волынская область

Графики отключений в Волынской области 17 января

Винницкая область

Графики отключений в Винницкой области 17 января

Львовская область

Графики отключений во Львовской области 17 января

Ивано-Франковская область

Графики отключений в Ивано-Франковской области 17 января

Тернопольская область

Графики отключений в Тернопольской области 17 января

Хмельницкая область

Графики отключений в Хмельницкой области 17 января

Ровенская область

Графики отключений в Ровенской области 17 января

Закарпатская область

Графики отключений в Закарпатской области 17 января

Днепропетровская область

Графики отключений в Днепропетровской области 17 января

Одесская область

Графики действуют только для жителей области и только там, где разрешает состояние сети. Одесса, частично Одесский район и некоторые районные центры Одесщины – продолжаются аварийные отключения.

Графики отключений в Одесской области 17 января

