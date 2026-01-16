Ждать не один месяц? Когда ситуация со светом станет лучше

Многое зависит не только от погоды или обстрелов

В настоящее время в Украине действуют достаточно жесткие графики отключений света, а сильные морозы и суровая зима еще больше усугубляют ситуацию. Однако уже к концу отопительного сезона это может измениться.

Что нужно знать:

Ключевым фактором, от которого зависят отключения, есть не только обстрелы России

В Украине не осталось энергообъектов, которые не ремонтировались

После каждого удара России графики будут ужесточаться

Об этом эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев рассказал "Телеграфу" в материале "Есть ощутимый прогресс: эксперт сообщил, когда ослабят графики".

По его словам, есть три основных фактора, от которых зависят отключение света в Украине. К ним относятся не только обстрелы, хотя они играют одну из важнейших ролей.

Первый фактор – насколько часто россияне будут бить по энергетической инфраструктуре и где именно они будут это делать. Насколько плотной будет противовоздушная и противоракетная оборона. Но после атак украинцев ждут экстренные обесточения и рост продолжительности отключений.

Второй фактор – это непогода. Здесь следует понимать, что не только мороз наносит вред, но и порывистый ветер, снегопады, вьюги, налипание мокрого снега, оледенение, ледяные дожди. Все это усложняет работу энергетических систем и выводит их из строя. К примеру, в прошлом месяце был день, когда было обесточено более 1000 населенных пунктов исключительно из-за погодных условий.

Третий фактор – это рост аварийности из-за износа энергетических сетей и систем. Президент Владимир Зеленский говорил, что в Украине не осталось энергетического объекта, который не был бы поврежден. Все эти объекты восстанавливали, но если по десять, по сто раз восстанавливать то же самое, может случиться, что дальше восстанавливать будет уже нечего.

Рябцев объясняет, что износ добавляет и то, что системы не адаптированы к постоянным отключениям света. Такие перепады работы могут увеличивать расход ресурса оборудования. Эта аварийность усиливается из-за влияния непогоды и постоянных ударов. Этот фактор также существенен в последнее время, поскольку мы видим, что аварийность выросла где-то от 30 до 50%, а в отдельных регионах может и больше.

Каков прогноз на ближайшее время?

Эксперт говорит: "В зависимости от действия всех этих трех факторов, можно ожидать, что состояние энергосистемы будет меняться по синусоиде".

То есть сначала количество обесточений будет снижаться, а после обстрела или сильной непогоды будет расти. Дальше ремонтные работы, восстановление и снова света будет становиться больше. По сути, в такой ситуации Украина уже живет несколько месяцев.

"После восстановления есть некоторое время с возвращением графиков стабилизационных отключений от половины до двух очередей, а после этого россияне снова наносят удар – и снова будет движение по этой синусоиде до завершения отопительного сезона", – резюмирует Рябцев.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что учебные заведения в столице переходят на "дистанционку" или каникулы из-за ситуации со светом и отоплением.