Открытое заседание и трансляция. Тимошенко требует публичного рассмотрения дела

В суде прокурор потребовал увеличить залог для нардепки

В понедельник, 26 января, состоялось заседание Высшего антикоррупционного суда по делу народного депутата и лидера фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко. Она требует разрешения на трансляцию заседания.

Об этом сообщают медиа из зала суда. Заметим, что на заседании рассматривается вопрос меры пресечения.

"Мы настаиваем, чтобы это была свободная трансляция, чтобы не было никаких ограничений. И все желающие могли присутствовать на заседании", — говорит Тимошенко.

По ее словам, суд должен соблюдать все действующие нормы и законы, разрешающие открытые заседания. Тимошенко требует обеспечить публичность и прозрачность рассмотрения дела. Известно, что 26 января в зал суда не пустили часть посетителей, а их пришла около сотни.

Во время заседания прокуроры обратились в суд с просьбой увеличить уровень залога для Юлии Тимошенко до 50 млн грн и обязать ее носить электронный браслет. Тем временем сторона защиты обратилась в ВАКС с просьбой отменить действующий залог и ограничение в передвижении и общении народного депутата по личному обязательству.

Добавим, что 19 января во временя заседания суда по делу Тимошенко произошел конфликт. Тогда люди из ее команды выкрикивали "Ганьба!" и "Вы одна стая!", ведь судья удовлетворил просьбу прокурора сделать заседание закрытым.

