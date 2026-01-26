Відкрите засідання та трансляція. Тимошенко вимагає публічного розгляду справи

У суді прокурор вимагав збільшити заставу для нардепки

У понеділок, 26 січня, відбулось засіданні Вищого антикорупційного суду у справі народної депутатки та лідерки фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко. Вона вимагає дозволу на трансляцію засідання.

Про це повідомляють медіа з зали суду. Зауважимо, що на засідані розглядається питання запобіжного заходу.

"Ми наполягаємо, щоб це була вільня трансляція, щоб не було ніяких обмежень. І усі, хто хочуть могли бути присутніми на засіданні", — каже Тимошенко.

За її словами, суд має дотримуватись усіх чинних норм та законів, які дозволяють відкриті засідання. Тимошенко вимагає забезпечити публічність і прозорість розгляду справи. Відомо, що 26 січня до зали суду не пустили частину відвідувачів, а їх прийшла приблизно сотня.

Під час засідання прокурори звернулися до суду із проханням збільшити рівень застави для Юлії Тимошенко до 50 млн грн і зобовʼязати її носити електронний браслет. Тим часом сторона захисту звернулася до ВАКС із проханням скасувати діючу заставу та обмеження в пересуванні і спілкуванні народної депутатки на особисте зобовʼязання.

Додамо, що 19 січня від час засідання суду у справі Тимошенко стався конфлікт. Тоді люди з її команди вигукували "Ганьба!" та "Ви одна зграя!", адже суддя задовольнив прохання прокурора зробити засідання закритим.

