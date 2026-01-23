Судебный контроль вызывает сомнения: правозащитники критикуют содержание Богуслаева под стражей

После заседания Соломенского районного суда города Киева 16 декабря 2025 г. о продлении срока меры пресечения для Вячеслава Богуслаева мониторинговая миссия IAC ISHR пришла к выводу, что в этом случае национальный суд в полном объеме и должным образом не оценил все релевантные обстоятельства дела и правам человека.

Также ходатайство и результат рассмотрения дела вызвал вопрос и у адвоката подсудимого. Ростислав Кравец назвал заседание "фарсом".

"Сегодня прокурор поразил новыми аргументами, что если Вячеславу Богуслаеву установить домашний арест, то это вызовет общественный резонанс, поэтому его нужно держать под стражей, фактически до смерти.

Напомню, что никакого доказательства в дела нет, имущество все отобрано, 87-летний инвалид первой группы четвертый год в СИЗО, где температура в камере сейчас 10-13 °С", — написал он.

Что решил суд

После доводов сторон было принято решение удовлетворить ходатайство прокурора, продлить срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей, уменьшить размер залога до 696,4 млн гривен, а в удовлетворении ходатайства стороны защиты отказать.

Оценка мониторинговой миссии

Отмечается, что такое решение суда о формальном уменьшении размера залога может свидетельствовать о частичном учете отдельных доводов стороны защиты, однако под сомнением остается реальная доступность такого залога для обвиняемого и его соразмерность с заявленной процессуальной целью.

Также остается открытым вопрос, на основании каких именно критериев суд пришел к выводу о необходимости уменьшения залога именно до определенного размера, а также была ли должным образом оценена его фактическая умеренность с учетом возраста, состояния здоровья и имущественного положения обвиняемого.

Поэтому IAC ISHR ставит под сомнение, имела ли мера пресечения в виде залога реальный альтернативный характер и действительно ли национальный суд рассмотрел возможность применения менее строгой меры в соответствии с принципами необходимости и соразмерности.

"… Был ли достигнут справедливый баланс между интересами уголовного производства и обязанностью государства обеспечить пропорциональное, необходимое и гуманное вмешательство в права личности в соответствии с требованиями статей 3 и 5 Европейской конвенции по правам человека", — говорится в сообщении.

Отмечается, что беспокойство вызывают случаи допроса и вызова свидетелей, а также то, что свидетели стороны обвинения не являлись в суд без уважительных причин. В результате сторона обвинения использует такие ситуации для дальнейшего содержания обвиняемого под стражей.

В то же время отмечается, что такое поведение, учитывая возраст и состояние здоровья обвиняемого (87-летний пенсионер с инвалидностью первой группы), создает особенно серьезные риски с точки зрения соблюдения статьи 3 Европейской конвенции по правам человека.

IAC ISHR подчеркивает, что обоснование дальнейшего лишения свободы ссылкой на допрос свидетелей, которые фактически не обладают релевантной информацией или систематически не появляются в суд, не может считаться совместимым с позитивными обязательствами государства по защите жизни, здоровья и человеческого достоинства лица, находящегося под стражей.

Также в этом контексте бросается в глаза то, что следующее заседание назначено на 9 февраля 2026 года — перерыв почти в два месяца.

"С учетом того, что в течение этого периода обвиняемый будет оставаться под стражей, а состояние его здоровья является стабильно тяжелым, такая длительная пауза в рассмотрении дела объективно влияет не только на общие сроки производства, но и непосредственно на эффективность судебного контроля за применением меры пресечения. Фактически, следующее судебное заседание снова неизбежно будет связано прежде всего с вопросом продления содержания под стражей, что в сочетании с длительными интервалами между заседаниями усиливает нагрузку на физическое и психическое состояние обвиняемого", — добавляют наблюдатели.