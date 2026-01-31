225 ОШП призвал отменить постановление о переносе могил погибших защитников с мемориального кладбища

Постановление Верховного Суда о возвращении в лесной фонд земли, на которой расположено Национальное военное мемориальное кладбище, и перезахоронении бойцов является ударом по национальной памяти, заявили в 225-м Отдельном штурмовом полку.

"Погибшие воины, защищавшие Украину, не могут становиться заложниками бюрократии, судебных коллизий, политических игр или чьих-то амбиций. Они отдали высокую цену — свою жизнь. И государство обязано отдать им последнюю честь достойно, без унижений и без торгов", — заявляют штурмовики.

Хотя формально это постановление касается земли, фактически оно — о месте памяти погибших Защитников в государстве, за которое они отдали жизнь, отметили в полку, выполняющем боевые задания на самых тяжелых участках фронта.

"Мы видели, как парней выносят с поля боя. Тела многих оставались лежать там, потому что отправить эвакуационную группу за ними означало верную смерть. Поэтому мы знаем, что для семей значит место, где можно стать на колени и сказать: "Я буду помнить тебя". Мертвые Герои имеют такое же право на уважение, как живые", — отреагировали на решение Верховного Суда в 225 ОШП.

"Требуем отменить это постановление и оставить могилы Защитников в покое!" – призвал 225 ОШП.