225 ОШП закликав скасувати постанову про перенесення могил загиблих захисників з меморіального кладовища

Постанова Верховного Суду про повернення до лісового фонду землі, на якій розташоване Національне військове меморіальне кладовище, та перепоховання бійців є ударом по національній пам’яті, наголошують у 225-му Окремому штурмовому полку.

"Воїни, які загинули, захищаючи Україну, не можуть ставати заручниками бюрократії, судових колізій, політичних ігор чи чиїхось амбіцій. Вони віддали найвищу ціну — своє життя. І держава зобов’язана віддати їм останню шану гідно, без принижень і без торгів", — заявляють штурмовики.

Хоча формально ця постанова стосується землі, фактично вона про місце пам’яті загиблих Захисників у державі, за яку вони віддали життя, зазначили у полку, який виконує бойові завдання на найважчих ділянках фронту.

"Ми бачили, як хлопців виносять з поля бою. Тіла багатьох залишалися лежати там, бо відправити евакуаційну групу за ними означало вірну смерть. Тому ми знаємо, що для родин означає місце, де можна стати на коліна і сказати: "Я пам’ятатиму тебе. Мертві Герої мають таке ж право на повагу, як і живі", — відреагували на рішення Верховного Суду в 225 ОШП.

"Вимагаємо скасувати цю постанову та залишити могили Захисників у спокої!" — закликав 225 ОШП.