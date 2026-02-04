Один из самых больших в стране государственных подрядов: небольшая житомирская фирма получила контракты на защиту ГАЭС на 5,6 млрд гривен

В течение 2024 и 2025 годов государственная компания "Укргидроэнерго" подписала с подрядчиком "Элитстрой-1" семь договоров на общую сумму более 5,6 млрд грн по защите Днестровской ГАЭС. Все контракты оформлены вне конкурса – через прямые договоры.

Небольшая компания из Житомира "Элитстрой-1" получила один из крупнейших в стране государственных подрядов. Во времена гендиректора Игоря Сироты государственная компания подписала договоры с "Элитстрой-1" по защите Днестровской ГАЭС на общую сумму более 5,6 млрд. грн. Об этом говорится в статье-расследовании издания OBOZ.UA.

По данным журналистов, компания "Укргидроэнерго" не проводила конкурс на избрание подрядчика, а условия договора скрыли. Интересная деталь: компания "Элитстрой-1" до этого получала только подряды на местном уровне. Следовательно, для этого подрядчика сотрудничество с государственной компанией "Укргидроэнерго" – первый тендер государственного масштаба.

В материале издания упоминается совладелец "Элитстрой-1" — это Денис Болейко (сын бывшего и.о. городского головы Житомира Любови Цымбалюк), чей партнер Владимир Бойко официально возглавляет компанию с ноября 2025-го.

Что касается контрактов "Укргидроэнерго" с "Элитстрой-1", то контактной стороной заказчика указано Зоряну Даниленко, телефон которой арестовывали ранее детективы НАБУ.

Именно Даниленко, как утверждают детективы НАБУ (позиция правоохранителей отражена в определении суда), готовила документы для контракта, в результате которого "Укргидроэнерго" купила автотрансформатор у фирмы-прокладки. В материалах уголовного производства №52023000000000449 говорится, что оборудование закупили у болгарской компании "Нютек Инженеринг" (Nutech Engineering Ltd). Покупали трансформаторы ANAR3E, производимые в Польше. Оказалось, что болгарской фирме заплатили 5,9 млн. евро (договор № 975Н/2022), тогда как эти трансформаторы у производителя покупали за 2,4 млн. евро. Переплата составила 3,5 млн. евро (или 138,3 млн. грн. на момент заключения договора)", — говорится в материале издания OBOZ.UA.

Журналисты выяснили, что Даниленко – подчиненный бывшему гендиректору "Укргидроэнерго" Игорю Сироте. Он уволился (официально – по собственному желанию) в мае 2025-го, а уже в июне 2025-го Даниленко зарегистрировала ФЛП, а также в прошлом году приобрелановый Lexus RX 2024 г.в. (стоит до 90 тыс. долларов).

В расследовании OBOZ.UA указывается, что именно во времена правления Сироты житомирская фирма начала получать миллиардные подряды, а у Nutech Engineering Ltd закупали автотрансформаторы. "Игорь Сирота руководил "Укргидроэнерго" с 2011-го. И даже после его увольнения "Элитстрой-1" продолжила получать подряды на "выполнение работ по антидроновой защите зданий" и "строительство сооружений для защиты оборудования". Например, в июне 2025-го — без использования электронной системы компания получила от "Укргидроэнерго" подряд на 245,7 млн. грн., в сентябре — на 672,2 млн. грн., а в ноябре прошлого года — на 443,9 млн. грн.", — пишут авторы расследования.

Напомним, возглавлявший компанию 20 лет экс-гендиректор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота является близким родственником лидера бывшей пророссийской партии ОПЗЖ Юрия Бойко.

Ранее сообщалось, что даже после увольнения Игоря Сироты с должности руководителя "Укргидроэнерго" небольшая компания "Элитстрой-1" продолжает получать многомиллиардные контракты без открытых торгов под предлогом военного положения и формулировку "антидроновой защиты".