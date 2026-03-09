Время пересмотреть свой график: как часто на самом деле нужно менять постельное белье
Каждый должен это знать
Свежее постельное белье — это не только уют и комфорт. Кровать является одним из наиболее интенсивно используемых текстильных объектов в нашем доме, поэтому следует поддерживать гигиену.
"Телеграф", ссылаясь на данные Femcafe.hu, расскажет, сколько раз нужно менять постельное белье. Отмечается, что в течение только одной ночи тело человека может выделять от 0,5 до 1 литра жидкости, даже если мы этого не замечаем.
Кроме влаги, на ткани накапливаются микрочастицы кожи, остатки косметических средств, средств по уходу за волосами, а также пыль и пыльца, попадающие из воздуха.
Два раза в месяц – много или мало
Хотя визуально простыни или пододеяльники могут казаться чистыми (без пятен или неприятного запаха), они быстро становятся закрытой средой с повышенной влажностью и теплом. Это создает идеальные условия для накопления пылевых клещей и бактерий, которые невозможно увидеть невооруженным глазом.
Сколько раз нужно менять постельное белье
Специалисты отмечают, что традиционная перестилка кровати раз в две недели или раз в месяц — это скорее психологический компромисс, чем соблюдение норм гигиены. Для поддержания подлинной чистоты текстиль, непосредственно контактирующий с кожей в течение 7–9 часов каждую ночь, требует гораздо более частого внимания.
Хотя каждый сам определяет свой бытовой график, общая тенденция в сфере Home&Design склоняется к тому, что смена белья должна происходить гораздо чаще, чем мы привыкли считать "нормой".
