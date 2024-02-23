В сетях мифологии 23 февраля: как позорное поражение Сталин превратил в праздник "победы"

Немецкая империя предъявила Советской России жесткий ультиматум

История "Дня Советской Армии и Военно-Морского Флота" весьма интересна и давно уже разложена по полочкам. Хотя современные российские историки-путинисты пытаются эту тему обходить. Это же традиция! Поэтому позор советского правительства и полное поражение новообразованной РККА (Рабоче-крестьянской Красной армии) продолжают праздновать в России до сих пор.

…Шел уже четвертый год Первой мировой войны. После большевистского переворота в октябре 1917-го новые власти издали серию декретов. Два из них – о мире и о земле – кардинально изменили ситуацию на фронте: российская армия окончательно развалилась. Этот процесс не был мгновенным, еще при власти Временного правительства войска отступали, отказывались идти в бой, были дезорганизованы, братались с противником.

Солдаты, а это в большинстве своем были крестьяне, в послереволюционную зиму начали митинговать с новой силой, убивать генералов и офицеров, с оружием в руках захватывать эшелоны, в которых и отправлялись домой "делить десятины", обещанные большевиками. Управление огромными военными контингентами было окончательно нарушено. Размер катастрофического урагана, ветры которого бушевали зимой 1917—1918 годов на огромных территориях, даже сейчас трудно оценить и постичь.

Красногвардейцы петроградского завода "Вулкан", 1917 год

Этот период историки в СССР называли не иначе, как "триумфальным шествием советской власти"! На самом деле в это время большевики, пытаясь во что бы то ни стало сохранить власть, начали "раздавать" независимость на перифериях бывшей империи. Они признали независимость Польши (тогда оккупированной кайзеровцами) и Финляндии, находившейся на грани гражданской войны между красными и белыми . Она завершится в мае 1918 года победой идейных противников ленинцев.

С Украиной, социалистическое правительство которой наконец оставило свои надежды на автономию и провозгласило независимость, было все гораздо сложнее. Россия просто не представляла свое будущее без этой житницы с развитой промышленностью и жизненно необходимыми залежами ископаемых.

В ситуации хаоса, развала властных структур большевики еще в декабре 1917 года начали переговоры о мире с кайзеровской Германией и императорской Австро-Венгрией. 22 декабря было заключено перемирие. Правительство, которое возглавлял Владимир Ленин, было уже готово подписать сепаратный мир, однако никак не могло добиться приемлемых условий на переговорах в Брест-Литовске, затягивая время.

Лев Троцкий возглавил делегацию Советской России на переговорах о мире с кайзеровской Германией и императорской Австро-Венгрией

На последнем этапе переговоров делегацию Советской России возглавил Лев Троцкий. 10 января 1918 года в этом городе начались еще и переговоры между Центральными государствами и делегацией Центральной Рады. Наконец 9 февраля украинцы подписали договор. Немецкие и австро-венгерские войска должны помочь восстановить власть УНР, так бездарно потерянную после кровопролитных боев на востоке Украины и в Киеве. Вспомним подвиг героев Крут и захват 8 февраля столицы Украины красными войсками Муравьева, развернувшими в городе безумный террор.

Однако большевики рано радовались поражению войск УНР. Уже 10 февраля 1918 года переговоры Советской России и Центральных государств завершились безрезультатно. Большевики постоянно тянули время. Лев Троцкий, тогда фактически второй человек в Совнаркоме, возвращается в Петроград. Он не выполнил требование Ленина подписать мир ради спасения республики на любых условиях. Троцкий выкрикнул Ленину: "Немцы не будут наступать!" Он хотел вместе с влиятельной левой оппозицией развернуть ситуацию и продолжить "революционную войну", призывая немецких социал-демократов присоединиться к российским.

Однако это был бред фантазера. Немцы решили действовать и перешли 18 февраля 1918 года в наступление, постепенно, шаг за шагом освобождая от большевиков Украину, захватывая Беларусь и всю Прибалтику. Наступление шло исключительно на поездах с использованием железнодорожного сообщения практически без сопротивления красногвардейцев и с минимальными потерями.

Декрет Совнаркома "Отечество в опасности!" 21 февраля 1918 года

А дальше уже разворачивается триллер с элементами мифологии. Именно 23 февраля немецкая империя предъявила Советской России жесткий ультиматум с требованием признать независимость Латвии, Литвы и Эстонии, подписать мирный договор с Украиной, а также демобилизовать армию и разоружить флот. Большевики должны были вывести воинские части из Финляндии и Украины. Ранним утром 24 февраля правительство – Всероссийский ЦИК – приняло минимальным большинством (116 членов – за, 85 – против, 26 – воздержались) ультиматум.

Карта, показывающая территориальный результат перемирия между Центральными государствами и большевистской Россией

Следовательно, 23 февраля никакого разгрома немцев не было. Посмотрите хорошо скроенный советский двухсерийный фильм 1970 года с полным названием "Красная площадь. Два рассказа о рабоче-крестьянской армии" – яркий образец коммунистической пропаганды.

Героизированных боев под Псковом и Нарвой, известных по школьным учебникам, фильмам, спектаклям, в этот день просто не могло быть. По штабным распоряжениям 53-го немецкого корпуса группы армий "Д", именно 23 февраля части авангарда кайзеровской армии находились в 55 км от Пскова и в 170 км — от Нарвы. Информация о боях между ними и отрядами красных отсутствует, хотя немцы известные педанты в военном деле.

На самом деле отряд в 1000 бойцов (матросы Балтийского флота под командованием уроженца Черниговщины Павла Дыбенко и интернационалисты во главе с венграм Белой Куном) подошел к Нарве, которую еще не заняли немцы, только в конце февраля. В первом же столкновении с регулярными частями кайзеровцев отряд был разгромлен и отброшен, стремглав покинув Нарву. Украинский философ и историк Петр Кралюк отмечал: "На самом деле, ни немцы, ни большевики не собирались воевать между собой. Первым надо было показать, что они наступают. Вторым – что они не способны защищать российскую столицу. Поэтому должны идти на подписание унизительного мирного договора".

Генерал-лейтенант Дмитрий Парский, который был участником Русско-японской и Первой мировой войн, а в начале 1918 года пошел на службу к красным, писал: "…оставление Нарвы произошло преимущественно потому, что не было общего руководства и связи во время действий, потому что слабо или даже совсем почти неподготовленные отряды вводили в бой неумело и они понесли излишние потери (больше других понесли потери матросы), наконец, на настроение войск оказало, пожалуй, определенное влияние и тогдашнее положение как бы между войной и миром, что волновало людей и способствовало уменьшению их стойкости".

Кайзеровские войска вступают в Псков

Почти аналогичная ситуация сложилась в Пскове. Единственный случай отпора немцам — это ожесточенное сопротивление латышских стрелков. Абсолютное большинство солдат-дезертиров с фронта не желали защищать советскую власть и продолжали паническое бегство домой. О взятии кайзеровцами 26 февраля 1918 года Пскова писал один из командиров Северного фронта Красной армии Борис Позерн: "Город был взят небольшими силами немцев. Наша беда в отсутствии подготовки, а также в том, что никакими приказами нельзя изменить заранее подготовленного настроения — не продолжать войну".

3 марта уже на новых, более тяжелых условиях Советская Россия подписывает Брестский мир.

…Остатки отряда Дыбенко были разоружены. Во многих газетах написали об этом позорном бегстве. Ленин приказал судить Дыбенко за сдачу Нарвы. 16 марта его арестовали и сняли с должности народного комиссара по морским делам. 25 марта он был отпущен на поруки из-за ультиматума балтийцев и фактически бежал в Самару под предлогом организации борьбы с отрядами атамана Александра Дутова.

Совнарком заявил о необходимости ареста горе-полководца. Он вернулся 26 марта уже в новую столицу советской России – Москву. В мае прошел суд. На котором он был исключен из ВКП(б), однако оправдан "из-за неопытности в военном деле". Некоторые исследователи пишут, что его признали виновным и приговорили к расстрелу, однако помиловали по ходатайству жены, Александры Коллонтай (Домонтович) – известной и влиятельной большевики.

"Герой 23 февраля" Павел Дыбенко

В 1922 году Дыбенко был восстановлен в партии, и дальше его военная карьера продвигалась стремительно. Но конец командарма 2-го ранга был довольно обычен, как для сталинской эпохи: "герой 23 февраля" получил пулю в затылок на печально известном полигоне "Коммунарка" под Москвой.

А победная дата была придумана Иосифом Сталиным, хотя празднования "победы" под Нарвой и Псковом проходили уже через год, в 1919-м. Кремлевский тиран очень любил помпезные празднества. Впервые миф появляется в материале, опубликованном в "Известиях" 16 февраля 1938 года под заголовком "К 20-летию РККА и ВМФ. Тезисы для пропагандистов": "Под Нарвой и Псковом немецким оккупантам был дан решительный отпор. Их продвижение на революционный Петроград было прекращено. День отпора войскам немецкого империализма стал днем юбилея молодой Красной армии".

Матросы с линкора "Петропавловск", 1917 год

Через неделю состоялось широкое празднование 20-й годовщины Красной армии. Упоминание о "победе" перекочевало в "Краткий курс ВКП(б)".

Этот праздник навязывали широкой публике на протяжении нескольких поколений "советских людей". День 23 февраля стал "армейским" и "мужским" праздником.

Открытка СССР, посвященная 60-летию Вооруженных сил

В 1999 году президент Леонид Кучма издал указ, согласно которому праздник получил новое название – День защитников Отечества.