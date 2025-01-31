Украинский бизнес-лидер Дмитрий Шимкив поделился тревожным опытом участия в дискуссии о российско-украинской войне в Harvard Business School

Вчера дважды был привлечен к лекции в Harvard Business School. Замысел профессора — обсуждение кейса: война Украины и России — кто виноват.

Моя роль — наблюдать за дискуссией, а затем дать свою перспективу и обратную связь. В аудитории — лидеры бизнеса со всего мира, преимущественно из США и Европы.

Через 20 минут обсуждения меня начинает разрывать на куски, трясет, давление поднимается, едва сдерживаю гнев… Почти вся аудитория говорит российскими нарративами. Тезисы о том, что жертва провоцирует нападающего, а значит, виновата, звучат беспрестанно. Тут и про "failed state", и про "разделенную страну", и про "коррупцию", и еще бог знает что… И это Гарвард. Топовые бизнесмены…

Когда меня включили, я вопил, как раненый вол, выстреливая факты, цифры, исторические параллели, снося все возможные и сваленные в кучу лживые и примитивные истории, которые набрасывали участники. Мне даже пришлось отбивать "печеньки на Майдане", "гражданскую войну" и "Янукович легитимный". У меня было всего 15 минут…

Два часа я ходил в трансе. Как после четырех лет полномасштабной войны, десяти лет агрессии России, после стольких жертв, геноцида украинцев, после всех фактов, видео, фото в демократическом мире и в одной из передовых школ может плавать такое дерьмо?

Вторая группа была более сбалансированной, но мне снова пришлось объяснять все — от Помаранчевой революции до современной войны за Независимость…

К чему я это пишу? Осознание того, что мы проигрываем исторические нарративы в мыслях наших международных партнеров, потенциальных инвесторов и людей демократического мира, ужасает. Нам очень нужна англоязычная, понятная, короткая история нашей трансформации как страны. Не только о казаках, Киевской Руси и Голодоморе, а четкие и понятные факты и кейсы, объясняющие нашу современную историю с ее вызовами и вдохновляющими примерами.

Источник — публикация Дмитрия Шимкива в Фейсбуке.