В СМИ пишут о возобновлении программ помощи США: у Трампа объяснили шумиху

Вашингтон пытался разобраться с юридическими моментами

Белый дом отменил меморандум M-25-13, который приостанавливал выделение финансирования по всем программам помощи. Впрочем, спикер Белого дома сообщила, что замораживание средств остается в силе.

Об этом пишет CNN, ссылаясь на служебную записку, полученную от чиновника администрации президента Дональда Трампа. До этого документ вызвал много вопросов и судебных исков.

"Меморандум OMB M-25-13 аннулируется. Если у вас есть вопросы по реализации указов президента, обратитесь к генеральному юрисконсульту вашего агентства", — говорится в сообщении.

Впрочем, чуть позже спикер Трампа Кэролайн Ливитт сообщила, что это не разморозит финансирование. Отмена меморандума же была нужна для прояснения юридических нюансов.

Остановка грантовой помощи согласно указанному документу произошла в понедельник, что вызвало большое количество путаницы и беспокойство. В Белом доме объяснили, что это не настолько масштабное распоряжение, как могло бы показаться из названия.

Кроме того, в администрации Трампа публично обвинили СМИ в том, что возникла путаница. На фоне этого Белый дом вынужден был принимать множество звонков со штатов о том, что это будет значить для них.

Напомним, ранее Ливитт сообщила, что заморозка программ помощи была остановлена из-за того, что предыдущая администрация "тратила деньги, как пьяные матросы". Например, она упомянула программу на закупку презервативов для Сектора Газы на 50 миллионов.