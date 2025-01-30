Очень опасный сценарий: The Times объяснили, почему Трампу нет дела до Украины и чего он действительно хочет

Европейские лидеры встревожены риторикой Трампа и с опозданием начинают осознавать, что несет его президентство.

Новому президенту США Дональду Трампу, ранее обещавшему закончить войну в Украине за 24 часа, пришлось предоставить своему специальному представителю Киту Келлогу 100 дней, чтобы тот нашел решение для прекращения войны в Украине. Это сделало риск перерастания войны в замороженный конфликт более вероятным, чем когда-либо прежде. Но печальная правда состоит в том, что Трампу все равно – его интересуют лавры миротворца, а не реальный мир в Украине.

Об этом пишет The Times. В частности, в материале напоминается, что история любого замороженного конфликта – это почти всегда просто отложенная война. Профессор стратегических исследований в Университете Сент-Эндрюс Филлипс О’Брайен отметил в комментарии изданию, что Трамп в вопросе завершения войны в Украине делает ставку на репутацию человека, умеющего договариваться.

"Трампа на самом деле нет дела до Украины. Он хочет получить кредит доверия за прекращение боевых действий, объявить себя миротворцем и вернуться домой", – сказал профессор.

Он добавил, что угрозы Трампа в адрес России не убедительны, а также президент США не предложил никаких гарантий безопасности, предпочитая позиционировать себя как посредника, а не как гаранта. К примеру, он уже дал понять, что обеспечивать соблюдение условий мира в Украине в случае необходимости должны миротворцы из стран Европы, а не из США.

Европейские лидеры встревожены риторикой Трампа и с большим опозданием начинают отдавать себе отчет, что его президентство в США – это даже не "корейский сценарий" для Украины. Южная и Северная Кореи технически все еще находятся в состоянии войны, поскольку разделение в 1953 году произошло по линии фронта без подписания мирного соглашения, однако соблюдение перемирия в первые годы обеспечивали иностранные военные под флагом ООН, а затем – американская армия. Трамп же, похоже, планирует внезапное прекращение огня без каких-либо гарантий для Украины.

"Никто не хочет мира больше, чем народ Украины. Но они хотят справедливого и длительного мира. Чего они не хотят, так это замороженный конфликт, который может вспыхнуть снова чуть позже", — сказала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на форуме в Давосе, дав понять, что для Европы такой сценарий неприемлем.

Для Украины такой вариант также не приемлем, поэтому требования Трампа могут отвергнуть. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в прошлый раз наличие замороженного конфликта на Донбассе переросло в полномасштабную войну, а россиянам доверять "на слово" вообще нельзя.

"Мы пытались говорить с Россией. Но мы не услышали от них ничего, кроме лжи. Никакой правды. Мы не можем им доверять", – резюмировал он.

Напомним, ранее эксперт программы глобальной экономики и финансов им. Майкла Кляйна в Королевском институте международных отношений в Лондоне (Chatham House) Дэвид Лубин объяснил "Телеграфу", как Трамп найдет "золотую середину и нажмет на Путина".