Внезапно: в США федеральный суд заблокировал решение Трампа о приостановке внешней помощи

Таким образом, суд запретил государственным органам, в том числе Государственному департаменту, выполнять распоряжение Трампа

В США федеральный судья Лорен Алихан заблокировал решение администрации нового президента страны Дональда Трампа приостановить финансирование программ по предоставлению внешней помощи и грантов иностранным организациям. Судья заявил, что инициатива приостановки федерального финансирования иностранной помощи на 90 дней наносит ущерб действующим программам поддержки и противоречит законодательству США.

Об этом сообщило издание Associated Press. Иск подал Национальный совет некоммерческих организаций США. Своим решением суд фактически запретил органам государственной власти США выполнять распоряжение Трампа.

В иске утверждалось, что блокирование финансирования иностранных программ незаконно и чревато важным социальным и международным инициативам США. Федеральный судья Алихан, назначенный еще в каденции 46-го президента США Джозефа Байдена, прислушался к аргументам истцов и запретил выполнять решения Белого дома.

Распоряжение Алихана поступило буквально за несколько минут до того, как блокирование денег на иностранные программы помощи должно было вступить в силу. Пауза в выдаче кредитов и грантов должна была стартовать через день после того, как вышло соответствующее распоряжение государственного секретаря Марко Рубио.

"План администрации Трампа погрузил правительство США в панику и растерянность и создал предпосылки для конституционного конфликта по контролю над деньгами налогоплательщиков", – говорится в материале издания.

При этом атаковали инициативу Трампа с разных направлений. Представители Демократической партии США заявили, что решение Трампа "капризное и незаконное", а президент не имеет права в одностороннем порядке прекратить тратить деньги, которые выделил Конгресс. Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс также планировала обратиться в федеральный суд в Манхэттене с требованием заблокировать решение Трампа.

В то же время у Трампа заявляли, что решение Белого дома не коснется программ, оказывавших прямую помощь гражданам США (Medicare, Medicaid, Social Security и другие). Однако было приостановлено финансирование местных органов власти, школ и некоммерческих организаций по всей стране – вместе с прекращением предоставления иностранной помощи. В своих выводах судья Алихан резюмировал, что Трамп и его администрация, похоже, "на самом деле не знают полного объема программ, которые будут приостановлены".

Отметим, что заморозка помощи США Украине, распоряжение о которой президент Штатов Дональд Трамп направил Государственному департаменту, действительно не касается двух основных программ военной помощи нашей стране. Разъяснение по этому поводу дал журналист "Голосу Америки" Остап Ярыш.

Между тем, после инаугурации Дональда Трампа в США начался фактический процесс пересмотра отношений с Украиной. Это также касается и предоставления военно-политического сотрудничества двух стран. В частности, в Пентагоне освобождены и отстранены от занимаемых должностей все, кто отвечал за Украину и помощь нашей стране.