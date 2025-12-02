Журналист, народный депутат Украины 8-го созыва Вадим Денисенко о том, какую цель преследовал глава Кремля Владимир Путин заявлениями о взятии Покровска и Волчанска. Для этого он якобы выезжал куда-то поближе к фронту.

И первое, и второе вранье. Но это вранье нужно Путину для переговоров (имитации переговоров).

1. Переговоры в Майами, несмотря на многие положительные заявления от американцев, похоже, не имеют никакого значения. Их результат, если смотреть на открытые источники — поиск формулы отказа Украины от вступления в НАТО. Я не открою Америку, если скажу, что наше не вступление в НАТО было и так понятно всем. Это правильные и необходимые уступки, но это никак не отразится на ускорении переговорного процесса.

2. С точки зрения США, ключом к переговорам являются территориальные вопросы. Я уже неоднократно писал, что логика Трампа следующая: сначала он считает, что нужно дожать Украину выйти из Донбасса, а затем он дожмет Путина подписывать мирное соглашение.

3. Нынешний раунд переговоров, похоже, является игрой американцев в то, что они готовы прощупывать договороспособность россиян и пока не дожимают Украину. Логика выглядит следующей: Уиткофф идет в РФ и говорит: Украина не вступает в НАТО по такой-то формуле. И дальше появляется ответ россиян (пока подождем реакции). Далее, если Кремль не займет жесткую позицию, Вашингтон проведет второй раунд переговоров с нами по какому-нибудь другому вопросу. И т.д. Похоже, что Трамп сменил стратегию блицкрига на стратегию постоянной интенсивной челночной дипломатии. И это изменение, похоже, произошло с появлением Кушнера в переговорной группе. Пока это все предположение. В ближайшие дни мы увидим эта стратегия работает, ведь россияне будут пробовать ее ломать, а Трамп в любой момент может снова вернуться к идее блицкрига.

4. Очередное "взятие" Покровска нужно Путину именно для взлома этой ситуации. Ему нужно уже сегодня доказывать Уиткоффу, что он совершил огромные прорывы на фронте и требовать срочно принимать территориальные решения, понимая, что Украина сейчас на это не пойдет. Между прочим, ему в очередной раз доложили о мифических окружениях и этот "козырь" снова будет вытягиваться.

5. В то же время ситуация похоже будет также зависеть от нескольких далеких от Украины факторов:

– Начало обострения в Венесуэле. Мы не понимаем, какую игру сейчас сыграют США.

– Визит Макрона в Китай (3-5.12), кроме расширения двусторонних отношений Франции и КНР, может также затрагивать вопрос Украины. Недаром состоялась встреча Зеленского и Макрона в преддверии этого визита. Я не питал бы здесь иллюзий относительно быстрых решений, но точно можем говорить о возможном начале игры Китая по обеспечению фактора безопасности для ЕС, где часть этого фактора безопасности является Украина.

– Давление на Россию из-за частичного уменьшения закупки российской нефти Индией и Турцией.

Все это говорит нам о том, что окончание войны к новому году становится маловероятным. Для этого нужно одновременно полностью выкрутить руки Украины и заставить Путина остановиться. А это пока смотрится нереалистично.

Но мы должны понимать: предыдущим блицкригом США добились главного: Зеленский уже находится в полуподвешенном состоянии, как из-за политического кризиса, так и из-за отсутствия понятного финансирования в 2026 году (в декабре, похоже, Еврокомиссия не даст ответа по предстоящему выделению средств). А потому наша позиция довольно шаткая.

Источник: Facebook Вадим Денисенко