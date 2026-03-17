С Днем святого Патрика! Прикольные открытки и картинки, чтобы поздравить близких

В мире ежегодно 17 марта празднуют День святого Патрика — праздник, давно вышедший за пределы Ирландии. В этот день люди одеваются в зеленое, поздравляют друг друга открытками, украшают дома символами клевера и желают друзьям удачи. Хотя у праздника есть ирландские корни, его с удовольствием отмечают в разных странах, в том числе и в Украине.

Праздник посвящен Святому Патрику — христианскому миссионеру, которого считают покровителем Ирландии. По легенде, именно он принес христианство на остров и объяснял людям о Святой Троице с помощью трехлистного клевера.

Отсюда и главный символ праздника — трилистник, который сегодня можно увидеть на открытках, сувенирах и праздничной одежде. Со временем День святого Патрика превратился не только в религиозную дату, но и в большой культурный праздник ирландской традиции.

В социальных сетях в этот день принято присылать поздравления в праздничных открытках — с веселыми пожеланиями, шутками о лепреконах и пожеланием удачи. Для многих это просто повод подарить близким хорошее настроение в конце зимы.

Открытки с Днем святого Патрика. Фото: freepik

