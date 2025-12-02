Путин в голове у Трампа: всю сущность "мирного плана" показали меткой карикатурой

У многих возникло впечатление, что эти 28 пунктов писались в Кремле

Известный украинский художник-карикатурист Андрей Петренко проиллюстрировал суть "мирного плана" президента США Дональда Трампа из 28 пунктов. С момента появления над ним работает украинская и американская стороны, будущий документ удалось сделать более приемлемым для Украины.

Напомним, 20 ноября США представили новый "мирный план" для Украины. Он состоял из 28 пунктов, которые очень выгодны для РФ и несправедливы относительно жертвы ее агрессии — Украины. К примеру, Украина должна выйти из Донбасса, сократить свою армию, отказаться от дальнобойного вооружения и вступления в НАТО.

У многих возникло впечатление, что этот "план" писался в Москве, настолько сильно он отражал желания Кремля. Петренко наглядно показал на карикатуре влияние главы Кремля Владимира Путина на Дональда Трампа. На картинке Путин сидит в голове Трампа с довольным видом и бокалом алкоголя.

Мирный план Путина-Трампа для Украины подписал карикатуру автор

Кто такой Андрей Петренко

Через свои рисунки художник стремится донести правду и вызвать улыбку в сложные времена. Серьезно начал заниматься карикатурой во время событий Революции Достоинства.

Карикатура для меня — это инструмент влияния, объединяющий людей, показывающий правду сквозь призму юмора и помогающий пережить трудные времена с верой в будущее. Андрей Петренко

