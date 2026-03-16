Директор НАБУ Кривонос системно предоставлял ложные сведения суда по делу об амнистии, – экс-прокурор САП

Директор НАБУ Семен Кривонос, избежавший в 2009 году наказания по делу о подкупе избирателей, неоднократно вводил в заблуждение суд. Об этом написал экс-прокурор САП Станислав Броневицкий.

По словам Броневицкого, в заявлении об отмене фиктивного отцовства Кривонос отметил, что был уверен, что это его сын.

"Кривонос указывал на то, что якобы был убежден, что Максим – это его ребенок. А мать Максима, Светлана сказала, что никаких отношений между ними не было, а Кривонос обратился к ней через общую знакомую и просил оформить на него ребенка для выезда в США на работу", – сообщил он.

Заключение Броневицкого подтверждает цитата по решению суда:

"Обращаясь в суд с данным иском, ОСОБА_1 отмечает, что с 2007 года между ним и ответчиком продолжались близкие взаимоотношения, которые не были связаны общим бытом и общим проживанием. Родившийся ребенок 15 мая 2008 года был зарегистрирован в Голосеевском отделе регистрации актов гражданского состояния районного управления юстиции в Киеве. Актовая запись №700. Позже, в 2009 году отцом ребенка согласно ч. 1 ст. 126 СК Украины записано истца, поскольку было взаимное убеждение, что это общий ребенок сторон по делу и истец является биологическим отцом", – говорится в решении суда.

Как сообщалось ранее, директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос в 2009 году был признан виновным в подкупе избирателей, но избежал наказания по амнистии, поскольку содержал малолетнего сына Максима 2008 года рождения.

Мать ребенка Светлана Хомченко, которую Кривонос нашел через посредников, подтвердила информацию о фиктивном оформлении отцовства. Но, по ее словам, нынешний глава НАБУ назвал другую цель усыновления мальчика, чем избегание уголовной ответственности.

"Это была помощь человеку (Кривоносу – ред.), которому нужно было уехать за границу… Ему нужно было по работе, по какому-то контракту с Америкой, у него должен был быть ребенок", – отметила Хомченко. Она добавила, что до момента фиктивного усыновления не имела никаких отношений с Кривоносом. Также заявила, что ей ничего неизвестно об использовании свидетельства о рождении сына в судебных заседаниях по делу Кривоноса и разрешения на это не предоставляла.

Ранее экс-народный депутат Борислав Береза, обнародовавший видео с матерью ребенка, заявил, что такой человек как Кривонос во главе НАБУ – это дискредитация Бюро.