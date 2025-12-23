Руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко считает, что война России — это следствие ее экономической модели, позволяющей элитам зарабатывать на войне и не предусматривает будущего без войны. По его мнению, Россия не является самостоятельным геополитическим игроком и воспринимается миром только как ресурс, что в конечном счете сделало ее сырьевым придатком Китая

Все определяется экономикой. Пока российская экономика позволяет производить оружие, нанимать наемников и контрактников, они будут воевать — такова природа режима Путина. Потому что эта экономика позволяет зарабатывать на бюджете его друзьям из элит.

Когда мы говорим рационально, что война лишает Россию будущего, отбрасывает ее от развития на десятилетия, делает сырьевым придатком Китая — мы не мыслим, как они.

Путин и его элиты не видят будущего России без Украины и влияния на Европу. Для них его все равно нет.

Их модель существования — не европейская. Это неразвитые азиаты, потому что экономики и общества развитой Азии очень современны. Но россияне — сырьевые придатки не только по факту, но и в головах, которые хотят навязывать силой свою разруху.

В голове Путина он делит Европу вместе с США и Китаем. В головах Китая Россия — зависимый от них инструмент военной силы, дестабилизатор калибра КНДР на десятилетия.

В голове США — Россия является территорией ресурсов и безумных денег.

Везде Россия рассматривается не как геополитический игрок, а как ресурс.

Могло ли быть иначе? Да, если бы совок победил в холодной войне, что было невозможно в связи с примитивностью технологий и мышления их партийной элиты, а также с отсутствием частного капитала.

И могло бы после развала СССР, если бы за ним последовал дальнейший развал России. Я всегда говорил, что в Европе может быть Московская область России, потому что такой формат гарантированно привел бы к смене элит и тотальной зависимости от другого формата экономики и государственного устройства, чем сейчас.

К сожалению, российская гебня восприняла развал совка как собственное поражение и решила воссоздать его в другой форме — коррупционного влияния на Европу, которое было на протяжении всех лет путинской России. А также силы на постсоветском пространстве. Ресурсы, правда, уже не советские — нет ни Азербайджана, ни Казахстана, ни Украины, а без них Россия — это куча мяса с оружием. И именно поэтому РФ и превратилась в сырьевой придаток Китая.

Источник: сообщение в Telegram