Из веточки инжира можно вырастить саженец: три простых шага

Климат в Украине уже позволяет спокойно выращивать фиговые деревья просто на даче — и мы расскажем, с чего начать

Все гениальное просто. Хотите посадить инжир и радоваться его экзотическим плодам? Саженец этого уникального растения можно вырастить самостоятельно, достаточно проделать три достаточно простых мероприятия.

Итак, шаг 1: купите черенок инжира или попросите его у тех, кто занимается выращиванием фигового дерева (это второе название инжира). Это можно сделать через интернет, ведь фанатов экзотики сейчас везде хватает.

Инжир, выращенный в Украине. Урожай 2025 года, Днепропетровская область

Шаг 2: Обновите нижний срез у черенка и поставьте его в воду. В емкости воды должно быть не более 3-4 сантиметров. Для лучшего результата в воду можно добавить чайную ложку аптечной перекиси водорода.

Секретик: когда в воде имеется кислород (что обеспечивается перекисью водорода), корни появляются более охотно.

Шаг 3: Поставьте банку с водой и черенком инжира на светлое окно, чтобы снизу работала теплая батарея. Как вариант: банка может стоять и на электрической грелке, включенной на минимум. Можно обойтись и без подогрева, только в этом случае сроки укоренения увеличиваются вдвое: взамен 3-4 недель, это будет месяц или полтора.

Увидев зачатки корней, как на фото, можно смело высаживать ваш черенок в горшок с хорошим субстратом. Еще через 3-4 недели пройдет полное укоренение, а когда минуют возвратные заморозки (примерно конец мая), саженец можно пересаживать в открытый грунт. Некоторые сорта способны показать первые плоды уже в первый год. Да, да!)

Черенки инжира, готовые к посадке в горшки. Вырастить саженец инжира самостоятельно — все просто

