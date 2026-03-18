"Путин вор и преступник": известный пропагандист удивил россиян признанием

Публичная критика власти в России, видимо, становится возможной

Известный российский блогер и юрист Илья Ремесло, который боролся с Алексеем Навальным на протяжении нескольких лет, внезапно опубликовал пост с критикой главы РФ Владимира Путина. Среди россиян это вызвало негодование.

Вечером 17 марта в своем Telegram-канале блогер высказался о причинах, по которым он перестал выражать поддержку Путину. Всего он выделил 5 главных факторов.

Война против Украины — юрист считает её тупиковой и затяжной.

Ущерб экономике и уровню жизни — указывает на санкции, потери ресурсов и ухудшение благосостояния россиян.

Ограничение свободы интернета и СМИ — критикует блокировки, цензуру и усиление контроля над информацией.

Слишком долгий срок у власти — отмечает, что Путин находится у власти более 20 лет и не собирается уходить.

Игнорирование граждан и отсутствие обратной связи — считает, что власть не слышит людей, а политическая конкуренция и оппозиция фактически отсутствуют.

Он заявил, что Путин "должен уйти в отставку и должен быть отдан под суд как преступник и вор".

Илья Ремесло о Путине. Скриншот: Telegram

Позже он сделал отдельный пост, в котором добавил еще и 6 причину:

Тяга к роскоши — обвинения в чрезмерном богатстве, наличии резиденций и использовании ресурсов страны в личных интересах вместо развития государства.

Затем Ремесло заявил, что его страницу не взломали и он действительно опубликовал свое мнение.

Блогер высказался и о "сомнительной ценности захваченных территорий Украины". То есть, они разрушены, требуют огромных затрат на восстановление и не приносят пользы обычным гражданам.

"Я уверен, что Путину покажут мое заявление"

Журналисты "Агентство.Новости" связались по телефону с Ремесло и задали вопросы о его последних постах о Путине. Он объяснил, что долгое время сдерживался, но ситуация в стране, по его мнению, только ухудшается.

"Все это время я адресно избегал критики президента, поскольку думал, что вот у нас война сейчас идет, не очень может быть хорошо как-то подрывать стабильность. А сейчас я вижу, что этой стабильности нет. У нас прилетают беспилотники по 40-50 за раз, у меня отключается связь постоянно. Что это за стабильность такая? Я сидел вчера вечером… и мне подумалось, что будет правильным, если я первый что-то скажу. И может быть другие [последуют моему примеру]. На самом деле не пересажают всех за критику Путина. Это бред полный. У системы нет возможности для того, чтобы такие репрессии проводить", — ответил он.

Блогер подчеркнул, что был связан с властью, однако "не подписывался" на нынешнюю ситуацию, в частности на отсутствие оппозиции в стране.

Говоря о возможных последствиях, Ремесло заявил, что не призывал к насилию и готов к любому развитию событий, включая судебное разбирательство.

"Во-первых, я не призывал ни к каким насильственным действиям. Я призывал исключительно к законным действиям — к суду над действующим президентом. Это на самом деле нормально, абсолютно. Трампа призывают по сто тысяч раз в США судить за день, и никого это не удивляет. Я готов к любому развитию. Будут судить, ну пускай пробуют судить. У меня есть тоже много чего интересного рассказать на суде. Почему нет, нормальный вариант вполне, ну посмотрим. Я думаю, что ближайшие пару суток покажут, как будут развиваться события", — объяснил Ремесло.

Илья Ремесло

При этом он не планирует покидать Россию, если не возникнет угрозы для его семьи.

"Я считаю, что мы все виноваты, что мы до такого допустили. Путин может быть не так уж и против критики. [Но] он видит, что все боятся, его это устраивает. А если бы критиковали, то, может быть, он нормально бы к этому относился. И в принципе, если он умный человек, я уверен, что ему покажут мое заявление, потому что меня прекрасно знают в администрации и в силовых органах, [и] он отнесется к этому с пониманием. А если он не очень умный человек, я считаю, что если так все пойдет, власть в этом году в России может смениться", — высказался блогер.

Журналист также акцентировал на то, что последние посты Ремесла заметно отличаются о того, что он делал и писал раньше. На это юрист заявил, что его взгляды изменились после начала войны: ранее он поддерживал действия властей, рассчитывая на быстрый исход, однако теперь считает, что ситуация кардинально изменилась.

"Потому что я думал, что это будет нечто вроде Крыма, какая-то такая полицейская операция, ничего серьезного. Думал, продлиться месяца два-три максимум. А поначалу вообще думал, что за два-три дня Киев возьмем. То есть я поддерживал другого президента, не того, который есть сейчас. То есть того, кого есть сейчас, я бы в страшном сне не стал поддерживать. То есть изменилась ситуация, и, соответственно, изменились мои взгляды", — заявил он.

При этом юрист сказал, что ему страшно было писать подобный пост, но он якобы решил начать со свободы слова. По словам Ремесла, останавливаться он не планирует.

Критика и мнения в сети

После публикаций юриста в российских медиа началась волна критики в его сторону.

Один из известных российских пропагандистов Владимир Соловьев заявил, что посты Ильи Ремесло — слова сбегающего попутчика, который "рассчитывает, что можно сделать ставку на других".

"Такое было всегда — сбегающие попутчики, решившие, что теперь можно сделать ставку на других. И сейчас в частности обсуждают одного юриста, у которого срывает крышу. Но судя по тому, какихклиентов он взял защищать, я был уверен, что рано или поздно он сломается. Видно, они его покусали. Он теперь траслирует их нарративы. И еще, чтобы не было никаких сомнений, что его взломали, он кружочек записывает. Хотя в условиях искусственного интеллекта и кружочек тоже может быть… Весна же еще — обостряются душевные заболевания. И на этом фоне начинают вербовать психически неустойчивых наших граждан", — заявил он.

Соратник Алексея Навального Леонид Волков не исключает, что действия Ремесло связаны с будущими выборами в Госдуму.

Пост Леонида Волкова. Скриншот: Telegram

Стоит добавить, что Илья Ремесло был связан с Алексеем Навальным через свою долгую активность в борьбе с ФБК (Фонд борьбы с коррупцией) и участие в медийных кампаниях против него.

Ремесло несколько лет занимался персональной критикой Навального и был вовлечён в уголовные дела о "мошенничестве с донатами" ФБК.

Он часто выступал против деятельности Навального и его соратников, поддерживая прокремлёвские позиции.

В Telegram-канале "Кровавая барыня" российская и израильская журналистка Ксения Собчак взялась разъяснить ситуацию и привела в пример еще две реакции:

Бывший журналист "Эха Москвы" журналист Антон Орех в связи с постом Ремесло напомнил о марше Пригожина: "Люди, которые удивляются истории с господином Ремесло, кажется, забыли, что однажды Пригожин шёл брать Москву. В России ничему удивляться не нужно — в России возможно всё"

Экс-главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов отметил, что у Путина есть так называемое "лояльное ядро", которое, как правило поддерживает все его политические решения, направленные на "безопасность, стабильность и справедливость":

"Однако, за последние 4 года, имхо, он трижды разошёлся с этим своим "лояльным ядром" — мобилизация, сжигание коров в Новосибирской области и ограничение интернета. Посмотрим, учтёт ли Кремль это, как учёл непопулярную у путинских лоялистов мобилизацию", — сказал он.

Пост Ксении Собчак. Скриншот: Telegram

Также свое мнение выразил журналист Иван Яковина на своей странице в Facebook. Он говорит, что неожиданное выступление Ильи Ремесло вызвало настоящий шок в провластной среде: блогер, ранее известный как последовательный сторонник власти и критик оппозиции, резко раскритиковал Владимира Путина, назвав его нелегитимным президентом, "вором и предателем".

Тем не менее большинство признаёт, что в выступлении блогера есть рациональные доводы. Никто открыто не спорит с его критикой политики Кремля, войной в Украине, экономической ситуацией или ограничением свободы слова.

Пост Ивана Яковины. Скриншот: Facebook

Украинский блогер, журналист и политический обозреватель Денис Казанский в своем Telegram-канале назвал ситуацию "событием дня", которое вызвало бунт среди российских пропагандистов.

Пост Дениса Казанского. Скриншот: Telegram

В ролике на своем YouTube-канале Казанский разобрал эту ситуацию и объяснил, что позиция юриста отражает растущее недовольство среди российских элит и общества. Его пример показывает, что критика режима становится возможной и публичной, что сигнализирует о напряжении в верхушке власти.

Ремесло — серийный доносчик?

Его называют "серийным доносчиком" поскольку на протяжении многих лет Ремесло регулярно фиксировал нарушения, по его мнению, оппозиционных активистов, жаловался на них в прокуратуру, Следственный комитет и другие госорганы. В частности, именно его заявления стали основанием для уголовного дела против Навального о клевете на ветерана ВОВ Артёменко, по которому оппозиционера оштрафовали на 850 тысяч рублей.

ИМенно потому, что он был настолько близко к власти и многих удивили посты юриста о Путине.

Биография

Родился 5 сентября 1983 в городе Нальчик (Россия).

Получил образование в Санкт-Петербургском государственном университете, окончил юридический факультет.

Свою первую популярность Ремесло получил благодаря противостоянию с Алексеем Навальным. По его словам, в молодости он с симпатией относился к политику и писал ему комплиментарные посты в "Живом журнале".

В 2014 году он основал Ассоциацию юристов Санкт-Петербурга и был делегирован в Общественную палату Российской Федерации. Был членом Общероссийского народного фронта (ОНФ) и участвовал в комиссиях по развитию медиа и информационного сообщества.

В разное время Ремесло активно критиковал независимых журналистов, оппозиционных блогеров и политиков. Он подавал обращения в прокуратуру, полицию и другие ведомства против представителей оппозиции и СМИ.

