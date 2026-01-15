Дорогое чтение: почему издавать книги все сложнее и сколько они будут стоить в 2026 году?

За последний год средняя цена на книги в Украине выросла, по меньшей мере, на 20–30%. Издатели вынуждены повышать розничную цену или жертвовать тиражами и качеством — и это следствие комплексного давления: удорожание полиграфии, логистики, труда и рост рисков производства в военное время.

Мы собрали позиции четырех украинских издательств — Vivat, "Наш Формат", "Утро" и "Жорж" — чтобы показать общую картину рынка и понять, чего ожидать издателям и читателям в 2026 году.

Почему книги дорожают и что происходит с рынком?

Средняя цена книги издательства Vivat за год выросла на 29%. Об этом сообщила совладелица и генеральный директор издательства Юлия Орлова. По ее словам, в начале 2025 года средняя стоимость одной книги составила 280 грн, а в декабре уже достигла 360 грн.

Среди ключевых факторов подорожания в Vivat называют инфляцию, повлиявшую на все сегменты производства, рост стоимости логистики, отсутствие в Украине стратегического сырья — бумаги и полиграфических материалов, которые приходится импортировать, а также повышение гонораров авторам и редакторам и зарплат работникам издательства, чтобы удержать профессиональные кадры.

В издательстве "Наш Формат" также фиксируют рост цен. По словам исполнительного директора Анастасии Никитиной, за последний год средняя розничная цена книг у них повысилась примерно на 20%. Основные причины – рост затрат на печать, логистику и производство.

— В 2024–2025 годах наибольшее влияние на рост себестоимости оказывали полиграфические услуги. Из-за массированных обстрелов, перебоев с электроснабжением и роста рисковости производства типографии существенно повысили свои цены. Инфляция также прибавила примерно 15% к общим затратам на изготовление и логистику.

Умеренно возросла и стоимость прав на перевод, говорят в издательстве "Наш Формат". При этом конкуренция за качественные проекты на международном рынке усилилась, что также отразилось на конечной себестоимости книги.

В то же время в "Нашем Формате" отмечают: несмотря на реальное подорожание расходов, издатели пытаются сдерживать розничные цены, поэтому рост для читателя был более умеренным, чем мог быть.

Как отмечает директор издательства "Жорж" Ната Протас, издательский процесс длительный во времени: за большинство работ издательство рассчитывается задолго до того, как книга появляется в продаже. К моменту выхода издания все расходы дополнительно растут, ведь проект не окупается сразу.

В издательстве "Ранок" обращают внимание, что за последние два года особенно ощутимым стало удорожание детских книг — с цветной печатью, иллюстрациями и нестандартными форматами. Больше всего подорожали бумага (прежде всего мелованная), цветная печать из-за роста стоимости красок и энергоносителей, переплетные материалы, логистика и импортные компоненты, цена которых зависит от курса и сложности доставки.

— Учитывая это, а также из-за роста затрат на энергоносители, печать и содержание производственной инфраструктуры, в "Ранок" прогнозируют: в 2026 году цены на книги могут вырасти еще на 20-30% или даже больше, — говорит главная редактор и руководитель департамента детской литературы издательства "Ранок".

Похожий прогноз озвучивают и у Vivat — там ожидают, что средняя цена одного издания может составить 400–420 грн.

На все процессы книгоиздательства влияют и удары россиян по украинским типографиям: обстрелы привели к уменьшению производственных мощностей, что повлекло за собой очереди, перегрузку рынка полиграфии и дополнительное давление на сроки и цены.

Логистические сложности, повреждение инфраструктуры и слабое покрытие книжными магазинами отдаленных и провинциальных районов затрудняют доведение книги до конечного читателя. К этому прилагается еще и нехватка прозрачных, актуальных и надежных статистических данных о тиражах, продажах и читательском поведении, что затрудняет стратегическое планирование издательств.

Как реагируют читатели на рост цен?

В "Нашем Формате" отмечают: из-за подорожания средняя стоимость одного чека осталась почти на уровне прошлого года, однако за те же деньги покупатели покупают меньше книг. То есть количество приобретенных изданий сократилось.

В "Ранок" наблюдают похожую тенденцию: читатели стали более осторожными, а покупка книги все чаще превращается в взвешенное решение.

По этому, по данным Украинского института книги, в 2024 году доход издателей вырос примерно на 31% по сравнению с 2023-м, а совокупный тираж — на около 21%. В 2025 году рост продолжается: за первое полугодие выпущено на 37% больше экземпляров, чем за аналогичный период предыдущего года. Однако есть и другая сторона такого роста, говорит Анна Булгакова:

— Повышение цен больше всего отразилось на дешевых детских изданиях и массовых книгах для детей раннего возраста. Часть покупателей стала более выборочной, а некоторые вообще откладывают покупку из-за подорожания.

Как следствие, с рынка постепенно исчезает средний ценовой сегмент: читатели покупают либо бюджетные книги, либо дорогостоящие издания, где цена играет меньшую роль. Это, в свою очередь, стимулирует бум скидок, которые делают недешевые книги более доступными и фактически приближают их к среднему или бюджетному сегменту.

Тем не менее, в издательстве "Ранок" отмечают, что стабильный спрос сохраняется на книги с высокой потребительской ценностью — образовательные, развивающие, нон-фикшн для детей, бестселлеры и издания, связанные с обучением.

Найти профессионала – задача со звездочкой

В "Нашем Формате" подсчитали, что за последние два года гонорары для авторов, переводчиков и редакторов выросли примерно вдвое. Впрочем, несмотря на повышение ставок, кадровый дефицит в этой области сохраняется. Острее всего его чувствуют среди литературных редакторов — квалифицированных специалистов не хватает, а спрос на качественную работу с текстом только растет.

В "Ранок" добавляют: нагрузка на редакторов, переводчиков и иллюстраторов увеличивается, в то время как бюджеты на оплату их труда остаются ограниченными. При высокой себестоимости производства и уменьшении тиражей детской книги издателям все чаще приходится искать компромиссы.

Расходы на допечатную подготовку или так называемые редакционные расходы (куда относят, в частности, гонорары переводчикам, иллюстраторам, редакторам, корректорам) — наиболее чувствительны к изменениям тиража, говорит Анна Булгакова:

— Те же условные 100 тысяч гривен на 2000 экземпляров и на 5000 экземпляров — это 50 и 20 грн до себестоимости соответственно. При этом цены подрядчиков растут (и это нормально), а тиражи детской литературы падают.

Финансовое давление, неуверенность в доходах и рост расходов заставляют издателей либо ограничивать оплату труда, либо сокращать количество новых проектов. Это сдерживает обновление ассортимента, особенно в нишевых и рискованных жанрах, одновременно отпугивает специалистов и создает дополнительные барьеры для новых авторов и переводчиков.

Часть опытных специалистов покинула отрасль, переориентировавшись на другие сферы или уехав из страны. Военное положение, мобилизация и волонтерство создают нестабильность в производственных циклах и планировании.

Основатель "Брустуров" Василий Карпьюк от недавно служит в Вооруженных силах Украины, поэтому сейчас работа издательства не набирает обороты — за большинство процессов в издательстве отвечает он сам. Состав и интернет-магазин работает в привычном режиме, а вот новые книги пока не известно, будут ли.

— Вечерами дорабатываю те проекты, которые уже в работе, а их достаточно много. Новых пока не запускаю, потому что не знаю, как долго и такую возможность буду иметь. В следующем году у нас выйдет точно меньше книг, чем в этом, но что-нибудь получится, — говорит Василий Карпюк.

Сейчас издатель думает о том, чтобы привлечь выпускного редактора, которому можно было бы передать соответствующие обязанности.

Поиск новых специалистов по опыту работы остается сложным. В "Ранок" отмечают, что большинство специалистов расписаны на месяцы, а то и годы вперед. Вместе с тем в отрасль приходят многие молодые люди, но уровень их навыков нуждается в развитии, а дистанционный формат усложняет наставничество и передачу опыта.

В издательстве "Жорж" отмечают, что количество специалистов, непосредственно работающих над созданием книг, растет вместе с рынком. В то же время, программы развития литературной критики и писательства остаются крайне актуальными.

Пиратство тоже влияет на цену настоящей книги

Масштабное пиратство и контрафакт — как печатные, так и цифровые — обесценивают работу авторов и креативных специалистов и оказывают непосредственное влияние на экономику издательств. Незаконные копии сокращают продажи легальных изданий, делают менее привлекательными инвестиции в качественные переводы, иллюстрации и оформление и демотивируют издателей запускать новые проекты.

В "Нашем Формате" отмечают: в борьбе с книжным пиратством издателям больше недостает системной юридической поддержки. Самостоятельно эффективно противостоять незаконной печати и распространению книг сложно, поэтому необходимы централизованные механизмы контроля и быстрого реагирования со стороны государства.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как в Украине и мире противодействуют книжному пиратству.

Государственная поддержка: в чем нуждается украинское книгоиздание

Украинские издатели сходятся в одном: рынок жив и растет, но работает на грани возможностей. Без системной государственной поддержки сдерживать цены, планировать развитие и гарантировать доступность книг становится все сложнее.

Как один из вариантов помощи в издательстве "Ранок" называют поддержку типографий. Речь идет о субсидиях или компенсациях на печать, а также о программах удешевления полиграфии и импортных материалов. Именно полиграфическая составляющая, отмечают в отрасли, сегодня является одной из главных причин удорожания книг.

В отрасли также отмечают потребность налоговых и других льгот для издателей и книгораспространителей, которые позволили бы сдерживать конечную цену книги. В сочетании с этим издатели видят необходимость государственных программ закупок и субсидированного распространения книг — прежде всего для библиотек, школ и детских учреждений.

Такой механизм одновременно гарантирует спрос, поддерживает производство новинок и снимает ценовой барьер для читателей.

В "Жорже" отмечают: культура чтения в Украине развивается, спрос есть, но экономическая и психологическая нестабильность ограничивает возможности людей покупать книги.

— В этой ситуации удорожание убивает спрос. Так как снизить стоимость издательского процесса невозможно. Сейчас продвижение чтения работает как необходимость покупки, что может являться барьером на этом этапе. Сейчас как никогда актуальна тема возрождения библиотек и обязательная закупка для них новинок у издателей. Это дает возможность и издавать новинки, и читать даже при росте цен на книги, говорит Ната Протас.

В издательстве"Наш Формат"подчеркивают важность государственных программ продвижения чтения. По их словам, в Украине не хватает масштабных и долгосрочных кампаний, которые формировали бы привычку читать, особенно среди молодежи.

— Как спорт и здоровый образ жизни стали социальными трендами, так и книга должна получить свое пространство в общественном дискурсе, — говорит Анастасия Никитина.

Отдельным пунктом в издательстве "Ранок" называют инвестирование в инфраструктуру распространения — книжные магазины, логистику, сети продаж, особенно в регионах и отдаленных населенных пунктах, а также системный мониторинг и исследования рынка, без которых отраслевые решения и политики остаются фрагментарными.

Издатели также отмечают потребность реальных антипиратских механизмов. Контрафакт и распространение книг непосредственно отражаются на доходах издательств и возможности оплачивать работу авторов, переводчиков, редакторов и иллюстраторов.

Также издатели отмечают необходимость поддержки аудиокниг как инклюзивного формата. По словам исполнительного директора "Нашего Формата", сейчас доля аудио составляет лишь около 5% рынка, а их производство — дорогостоящее и часто неокупимое для издателей. Государственная помощь позволила бы развивать это направление и обеспечить доступность книг, в частности для военных, которые из-за войны потеряли здоровье и проходят реабилитацию.

Еще одно направление, без которого отрасль не может развиваться, – поддержка творческих профессий. Издатели говорят о необходимости государственных программ развития украинского перевода, грантов, стипендий и программ профессионального роста для редакторов, переводчиков и иллюстраторов. Без этого качество контента и конкурентоспособность украинской книги оказываются под угрозой.

Как подытоживают в издательском сообществе, украинский книжный рынок в 2024–2025 годах демонстрирует рост: увеличиваются тиражи, есть спрос, растут доходы. Однако без системной государственной поддержки этот взлет рискует быть временным. Для детской литературы этот вопрос особенно критичен, ведь именно доступность и качество книг сегодня формируют будущее поколение читателей.