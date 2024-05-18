Коммунальные тарифы на газ: изменится ли стоимость голубого топлива в июне

Стоимость 1 кубометра зависит от поставщика.

Несмотря на рост коммунального тарифа на свет с 1 июня цена газа останется неизменной. Ведь с мая поставщики голубого топлива решили продлить действующие цены.

В частности, в "Нафтогазе" 1 кубометр будет стоить 7,96 грн. Об этом пишет "ГазПравда".

В целом стоимость 1 кубометра голубого топлива будет колебаться от 7,70 до 9,99 грн, в зависимости от поставщика. То есть, уже два сезона подряд стоимость газа для населения не растет.

Отмечается, что газоснабжающие компании не изменили свои годовые предложения. Вышеуказанные тарифы должны действовать до конца апреля 2025г. В то же время два небольших поставщика (Эру Людям и Галнафтегаз) на своих сайтах в качестве конечной даты действия годовой цены указали август 2024 года.

Отметим, что Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украина" установила цену 7,96 гривны за кубометр. Ее услугами пользуется 98% украинцев.

Ранее "Телеграф" писал, что украинцев предупредили о росте тарифов на вывоз мусора.