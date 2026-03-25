Брюки или юбка: капеллан расставил точки в вопросе женского наряда на Пасху

Священник ответил, считается ли это грехом

В канун пасхальных праздников среди верующих традиционно идут дискуссии о церковном этикете. Один из самых часто задаваемых вопросов — обязательно ли женщине быть в юбке и платке во время освящения корзин.

Точку в этом споре поставил священник Православной Церкви Украины и военный капеллан ВСУ Тарас Видюк.

По словам священнослужителя, внешний вид не должен быть препятствием для посещения храма. Господь смотрит прежде всего на сердце человека, а не на его одежду.

Наличие платка для женщин, выбор юбки или брюки - не важен. Главное это внутреннее состояние человека, с которым он приходит в храм. Поэтому не допустить к освящению паски никто не может Тарас Видюк

Капеллан призвал верующих сосредоточиться на духовном значении праздника и искренности молитвы, ведь церковь — это пространство любви и поддержки, а не суровых дресс-кодов. Итак, если вы решили зайти в церковь в брюках или без головного убора, это не грех или основание для отказа в таинствах или обрядах.

Также Тарас Видюк рассказал, что нельзя класть в пасхальную корзину. По словам священника, в церковь для освящения следует приносить корзину, наполненную только теми продуктами, которые соответствуют содержанию и духу праздника.