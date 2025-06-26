В "Резерв+" снова сбой: какие документы носить с собой для ТЦК

Специалисты уже занимаются проблемой в приложении

Мобильное приложение "Резерв+" два дня подряд сталкивается со сбоями. Потому украинцам призывного возраста стоит носить с собой бумажный документ, чтобы при необходимости предъявить его сотрудникам ТЦК.

Неполадки в приложении были зафиксированы вечером 25 июня и утром 26 июня. Информацию подтверждают также журналисты "Телеграфа".

В Министерстве обороны Украины отмечают, что в настоящее время наблюдаются технические перебои в работе Резерв+. Специалисты уже работают над устранением проблемы – ожидается, что в течение нескольких часов система стабилизируется.

Сбой в "Резерв+"

Какой документ носить с собой, чтобы не отправиться на ВЛК

Также в мобильном приложении "Резерв+" можно сделать электронную копию военно-четного документа. Распечатанную копию носить с собой и в случае необходимости предъявить сотрудникам ТЦК. Или можно воспользоваться PDF-версией документа.

Кроме того, с собой лучше носить военный билет.

Как сделать PDF-файл с "Резерв+"

Справка: "Резерв+" — это мобильное приложение от Министерства обороны Украины для военнообязанных, в котором можно удобно и быстро обновить персональные данные без посещения ТЦК. Также это источник информации о том, какие данные о вас есть в реестре военнообязанных, призывников и резервистов "Оберег".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что до конца июня 2025 года в "Резерв+" появится новая функция — возможность оплатить штраф за нарушение воинского учета.