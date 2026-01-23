Экономия до 300 гривен: в "Сильпо" резко обвалились цены на сыр, молоко и рыбу
Самая большая скидка действует на тунец
В "Сильпо", как и в других украинских магазинах, дляться значительные скидки на продукты. До 28 января можно приобрести почти в два раза дешевле некоторые молочные продукты, а также соленья и рыбу.
На чем удастся значительно сэкономить в магазине, узнал "Телеграф". Местами "желтые" ценники достигают 55%.
На какие продукты обвалились цены:
- сыр "Пирятин" "Король сыров" со вкусом топленого молока — за 100 граммов 26,90 гривен вместо 53,90;
- молоко "Крестьянское" малышам от 3 лет — 900 граммов стоят 34,99 гривен вместо 64,49 гривен;
- кефир "Яготинский" 1%, бутылка, 850 граммов — 34,99 вместо 62,49 гривен;
- капусту "Премия" квашеную с морковью, 500 граммов — 46,99 гривен вместо 99,00 гривен;
- тунец Rio Mare в собственном соку, 3 штуки по 80 граммов каждая – 249,0 вместо 549 гривен.
