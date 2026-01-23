Экономия до 300 гривен: в "Сильпо" резко обвалились цены на сыр, молоко и рыбу

Самая большая скидка действует на тунец

В "Сильпо", как и в других украинских магазинах, дляться значительные скидки на продукты. До 28 января можно приобрести почти в два раза дешевле некоторые молочные продукты, а также соленья и рыбу.

На чем удастся значительно сэкономить в магазине, узнал "Телеграф". Местами "желтые" ценники достигают 55%.

На какие продукты обвалились цены:

сыр "Пирятин" "Король сыров" со вкусом топленого молока — за 100 граммов 26,90 гривен вместо 53,90;

молоко "Крестьянское" малышам от 3 лет — 900 граммов стоят 34,99 гривен вместо 64,49 гривен;

кефир "Яготинский" 1%, бутылка, 850 граммов — 34,99 вместо 62,49 гривен;

капусту "Премия" квашеную с морковью, 500 граммов — 46,99 гривен вместо 99,00 гривен;

тунец Rio Mare в собственном соку, 3 штуки по 80 граммов каждая – 249,0 вместо 549 гривен.

Молочные продукты с скидкой. Фото: "Сильпо"

Кефир и квашеная капуста. Фото: "Сильпо"

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в сети "АТБ" и "Сильпо" одновременно запустили акции на один и тот же бренд кофе, но с разными условиями. Больше всего сэкономить на напитках удастся в первом украинском магазине.