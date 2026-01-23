Економія до 300 гривень: у "Сільпо" різко обвалилися ціни на сир, молоко та рибу
Найбільша знижка діє на тунець
У "Сільпо", як і в інших українських магазинах, тривають значні знижки на продукти. До 28 січня можна придбати майже вповивину дешевше деякі молочні товари, а також соління та рибу.
На чому вдасться значно зекономити у магазині, дізнався "Телеграф". Місцями "жовті" цінники сягають аж 55%.
На які продукти обвалились ціни на:
- сир "Пирятин" "Король сирів" зі смаком пряженого молока — за 100 грамів 26,90 гривень замість 53,90;
- молоко "Селянське" малюкам від 3 років — 900 грамів коштують 34,99 гривень замість 64,49 гривень;
- кефір "Яготинський" 1%, пляшка, 850 грамів — 34,99 замість 62,49 гривень;
- капусту "Премія" квашену з морквою, 500 грамів — 46,99 гривень замість 99,00 гривень;
- тунець Rio Mare у власному соку, 3 штуки по 80 грамів кожна — 249,0 замість 549 гривень.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у мережі "АТБ" та "Сільпо" одночасно запустили акції на один і той самий бренд кави, але з різними умовами. Найбільше зекономити на напої вдасться у першому українському магазині.