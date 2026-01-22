В супермаркетах ценопад на кофе: в "Сильпо" и "АТБ" разница в 100 грн – где дешевле

Товар тот же — цены разные

Любители кофе имеют возможность сэкономить на любимом напитке. Сети "АТБ" и "Сильпо" одновременно запустили акции на один и тот же бренд, но с разными условиями.

За тот же кофе в одном магазине придется заплатить на 100 гривен больше, чем в другом. "Телеграф" выяснял, где выгоднее купить популярный товар.

Сколько стоит кофе в "АТБ"

В сети "АТБ" стартовала распродажа кофе Carte Noire со скидкой 50%. Акция продлится до 27 января.

Кофе молотый Carte Noire Espresso (250г) стоит 197,90 гривен. До распродажи эта позиция продавалась за 396,40 гривен. Растворимый сублимированный кофе Carte Noire (140г) продается за 249,90 гривен вместо 501,50 гривен.

Цены на кофе Carte Noire в сети "АТБ"

Цены на кофе в "Сильпо"

"Сильпо" также предлагает скидки на кофе того же бренда, но условия акции отличаются. Распродажа действует до 28 января.

В этом супермаркете кофе молотый Carte Noire Espresso (250г) стоит 299 гривен вместо 409 (скидка 27%). Растворимый кофе Carte Noire (140г) продается за 329 гривен вместо 529 (скидка 38%).

Цена на кофе Carte Noire Espresso в "Сильпо"

Цена на раствора кофе Carte Noire в "Сильпо"

Где выгоднее покупать

Сравнив видим, что "АТБ" предлагает более низкие цены на обе позиции. Молотый кофе здесь дешевле чем в "Сильпо" на 101,10 гривен, а растворимый — на 79,10 гривен.

Покупатели могут сэкономить более сотни гривен, выбрав "АТБ" для покупки любимого кофе. Впрочем, обе сети предлагают ощутимые скидки по сравнению с обычными ценами.

