Харьков будет заваливать снегом: когда в город придет зимняя сказка

Самыми холодными днями могут стать 1 и 2 января

В начале января Харьков могут накрыть снегопады. Осадки будут продолжительными.

Что нужно знать:

C новым годом в город придут снег и морозы

Снежная погода может затянуться на несколько дней

В некоторые дни столбики термометров, вероятно, опустятся аж до -11 градусов

Об этом свидетельствуют прогнозы погоды.

Так, по данным погодного сайта meteo.ua, с 1 и по 15 января в Харькове будет идти снег. Столбики термометров опустятся при этом ниже и будут находиться в пределах 0-11 градусов. Самыми холодными днями этого периода, вероятно, станет 1 и 2 число. Именно в эти дни кратковременно похолодает до -11.

Погода в Харькове

Похожего мнения придерживаются и синоптики с сайта meteofor. Они прогнозируют небольшой снег с 1 по 9 января. Однако в этом прогнозе осадки будут прерываться на несколько дней, а температура воздуха не падает ниже -6 градусов.

Погода в Харькове

Какой будет зима в Украине

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии украинского Гидрометеорологического института (УкрГМИ) Вера Балабух в комментарии "Телеграфу" объясняла, что нынешняя зима в Украине вероятно будет теплее, чем обычно, подобно зимам в предыдущие годы.

По её прогнозу, средняя за сезон температура воздуха ожидается на 1-2 градуса выше климатической нормы. Вероятность такой температуры составляет 70-80%. Это продолжает тенденцию мягких зим, характерную для последних десятилетий.

На фоне глобального потепления зима в нашей стране стала почти на 1,5 градуса теплее по сравнению с 60-80 годами прошлого века, когда наблюдались очень сильные морозы. Мы уже давно не видели минус 35-40 градусов, а они были когда-то и в Киеве, и 20-градусные морозы уже воспринимаются как значительные. Повышается температура воздуха зимой, особенно минимальная, сокращается продолжительность зимы. Такие же тенденции вероятны и в этом году, о чем свидетельствуют расчеты сказала Балабух

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, выпадет ли в Украине снег на Рождество 2025.