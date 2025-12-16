Морозный армагеддон надвигается на Харьков: когда сильно изменится погода

Мнения синоптиков разделились

С началом января Харьков, вероятно, накроют сильные морозы. Температура воздуха может упасть значительно.

Что нужно знать:

Лютые холода могут начаться в Харькове в начале января

Столбики термометров могут опустится вплоть до -17 градусов

Другие прогнозы более оптимистичны, но похолодание не отменяют

Об этом свидетельствуют прогнозы синоптиков.

Так, по данным погодного сайта meteo.ua, с 5 января в Харькове ожидается похолодание. Синоптики прогнозируют морозы сразу до -6-12 градусов. Предположительно, морозная погода может задержаться до 12 января, и в этот период столбики термометров максимально могут опускаться вплоть до -17 градусов. В эти дни могут выпасть осадки в виде снега.

Погода в Харькове

Похолодание также подтверждают и синоптики сайта meteofor. Однако их прогноз несколько мягче. Специалисты предполагают что с 2 по 8 января в городе может поголодать до -6-8 градусов. Также возможен снег.

Погода в Харькове

Какой будет зима в Украине

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии украинского Гидрометеорологического института (УкрГМИ) Вера Балабух в комментарии "Телеграфу" объясняла, что нынешняя зима в Украине вероятно будет теплее, чем обычно, подобно зимам в предыдущие годы.

По её прогнозу, средняя за сезон температура воздуха ожидается на 1-2 градуса выше климатической нормы. Вероятность такой температуры составляет 70-80%. Это продолжает тенденцию мягких зим, характерную для последних десятилетий.

На фоне глобального потепления зима в нашей стране стала почти на 1,5 градуса теплее по сравнению с 60-80 годами прошлого века, когда наблюдались очень сильные морозы. Мы уже давно не видели минус 35-40 градусов, а они были когда-то и в Киеве, и 20-градусные морозы уже воспринимаются как значительные. Повышается температура воздуха зимой, особенно минимальная, сокращается продолжительность зимы. Такие же тенденции вероятны и в этом году, о чем свидетельствуют расчеты сказала Балабух

Погода в Украине

Напомним, ранее мы писали о том, выпадет ли в Украине снег на Рождество 2025.