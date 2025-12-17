Харків завалюватиме снігом: коли до міста прийде зимова казка

Найхолоднішими днями можуть стати 1 та 2 січня

На початку січня Харків можуть накрити снігопади. Опади будуть тривалими.

Що потрібно знати:

З новим роком у місто прийдуть сніг та морози

Снігова погода може затягтися на кілька днів

У деякі дні стовпчики термометрів, ймовірно, опустяться аж до -11 градусів

Про це свідчать прогнози погоди.

Так, за даними погодного сайту meteo.ua, з 1 до 15 січня у Харкові йтиме сніг. Стовпчики термометрів опустяться при цьому нижче і будуть перебувати в межах 0-11 градусів. Найхолоднішими днями цього періоду, ймовірно, стане 1 та 2 число. Саме цими днями короткочасно похолодає до -11.

Погода в Харкові

Схожої думки й синоптики з сайту meteofor. Вони прогнозують невеликий сніг із 1 по 9 січня. Однак у цьому прогнозі опади перериватимуться на кілька днів, а температура повітря не падає нижче -6 градусів.

Погода в Харкові

Якою буде зима в Україні

Завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології українського Гідрометеорологічного інституту (УкрГМІ) Віра Балабух в коментарі "Телеграфу" пояснювала, що цьогорічна зима в Україні ймовірно буде теплішою, ніж зазвичай, подібною до зим у попередні роки.

За її прогнозом, середня за сезон температура повітря очікується на 1-2 градуси вищою за кліматичну норму. Ймовірність такої температури становить 70-80%. Це продовжує тенденцію м’яких зим, характерну для останніх десятиліть.

На тлі глобального потепління зима в нашій країні стала майже на 1,5 градуса тепліша порівняно із 60-80-ми роками минулого століття, коли спостерігались дуже сильні морози. Ми вже давно не бачили мінус 35-40 градусів, а вони були колись і в Києві, та й 20-градусні морози вже сприймаються як значні. Підвищується температура повітря взимку, особливо мінімальна, скорочується тривалість зими. Такі ж тенденції ймовірні і в цьому році, про що свідчать розрахунки. сказала Балабух

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, чи випаде в Україні сніг на Різдво 2025 року.