Значительная часть Харькова без света, действуют аварийные отключения. Какая ситуация 27 января

В ходе комбинированной атаки на Харьков и область вечером 26 января, россияне нанесли серьезные повреждения энергетике. В регионе действуют аварийные отключения света.

Об этом рассказал начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. В "Харьковоблэнерго" проинформировали, что утром 27 января в Харькове и Харьковской области применены графики аварийных отключений для стабилизации ситуации в энергосети.

В облэнерго подчеркнули, что одновременно с аварийными отключениями продолжают действовать и графики почасовых отключений. Однако расписание на 27 января не опубликовано. Проверить отключение по конкретному адресу можно на сайте.

Россияне с начала полномасштабного вторжения наносят удары по украинской энергетике. Однако этой зимой враг значительно активизировал обстрелы энергетических объектов. Энергетики делают все возможное, чтобы свет в домах украинцев был, однако ситуацию усложняют сложные погодные условия — сильный мороз, сменившийся осадками и гололедицей.

Напомним, глава Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики, энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев рассказал "Телеграфу", как потепление повлияет на ситуацию со светом в Украине. По его прогнозу, в конце марта в апреле активно заработает солнечная генерация.