Значительная часть Харькова без света, действуют аварийные отключения. Какая ситуация 27 января

Елена Руденко
Читати українською
Харьков, электроопора Новость обновлена 27 января 2026, 10:04
Харьков, электроопора. Фото Ян Доброносов, коллаж "Телеграф"

Почасовые графики не обнародовали

В ходе комбинированной атаки на Харьков и область вечером 26 января, россияне нанесли серьезные повреждения энергетике. В регионе действуют аварийные отключения света.

Об этом рассказал начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. В "Харьковоблэнерго" проинформировали, что утром 27 января в Харькове и Харьковской области применены графики аварийных отключений для стабилизации ситуации в энергосети.

В облэнерго подчеркнули, что одновременно с аварийными отключениями продолжают действовать и графики почасовых отключений. Однако расписание на 27 января не опубликовано. Проверить отключение по конкретному адресу можно на сайте.

Как работают очереди отключений света, инфографика
Как работают очереди отключений света

Почему отключают свет в Украине

Россияне с начала полномасштабного вторжения наносят удары по украинской энергетике. Однако этой зимой враг значительно активизировал обстрелы энергетических объектов. Энергетики делают все возможное, чтобы свет в домах украинцев был, однако ситуацию усложняют сложные погодные условия — сильный мороз, сменившийся осадками и гололедицей.

Напомним, глава Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики, энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев рассказал "Телеграфу", как потепление повлияет на ситуацию со светом в Украине. По его прогнозу, в конце марта в апреле активно заработает солнечная генерация.

