Графики отключений – это на годы? Озвучен самый плохой сценарий

Директор Центра исследований энергетики рассказывает о перспективах графиков отключений

Аварийные отключения света без графиков продолжаются во многих регионах Украины почти две недели.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в блицинтервью "Телеграфу" объяснил, почему графики сейчас не работают, что именно может сделать правительство и когда украинцы смогут хотя бы планировать свою жизнь.

Ключевые факты из интервью:

Стабильных графиков в Киеве можно ожидать через 5-7 дней

Полное завершение графиков — через 2-3 года.

Идет запуск газопоршневых установок максимальными темпами

Разница в графиках областей зависит от конфигурации сетей

Прогнозируемость возможна только при отсутствии атак

Когда ослабят графики отключения электроэнергии? ДТЭК сообщил, что энергосистема Киева в глубоком аварийном режиме. Насколько сложная ситуация?

— Да, потому что в Киеве фактически не осталось генерации внутри города. Она по факту уничтожена или повреждена настолько, что вернуть ее в ближайшее время невозможно. Соответственно, Киев переведен на полное питание извне. Там тоже достаточно много повреждений. Я могу надеяться, что где-то через 5-7 дней в Киеве можно будет хотя бы четко работать по графику.

Графиков нет почти две недели. Вообще невозможно что-либо спланировать…

— Проблема в том, что невозможно спланировать потребление. Люди включают все и сразу, как только появляется электричество. Соответственно, все предварительные графики планирования потребления ушли под хвост. Чтобы создать новые, нужно набрать статистику, потому что сейчас просто нет понимания. Раньше здание потребляло 100 кВт, теперь оно потребляло 300 кВт.

Шмигаль анонсировал ряд мер, чтобы вернуть Киеву графики. Что это может быть за меры?

— Надо спрашивать Дениса Анатольевича, что он имел в виду. Я не могу за него отвечать. Понимаю, что идут интенсивные работы по возобновлению подачи в Киев большего количества электроэнергии — просто чтобы открыть дорогу большему количеству электричества. Параллельно происходит определенное переформатирование внутри Киева для того, чтобы районы, наиболее пострадавшие от атак по распределительным сетям, тоже имели возможность получить больше электроэнергии.

Соответственно продолжается зачистка критической инфраструктуры — возможно, добавляют генераторы для того, чтобы уменьшить общее потребление. Сейчас очень активно работают над запуском всех газопоршневых машин в Киеве. Часть из них работает, часть была в процессе пуска-отладки. Понятно, что сейчас все побыстрее хотят все запустить, потому что ситуация очень печальная. Вот примерно такой набор действий я понимаю.

Какие темпы включения этих газопоршневых установок? Сколько их у нас есть и сколько может быть?

– Не скажу точных цифр. Темпы реально максимальны – скорее просто физически невозможно. Были проблемы регуляторные, и мы все надеемся, что сейчас на это будут просто закрывать глаза и запускать оборудование, как только оно готово. Потому что иначе мы будем еще месяцы ждать разрешительных документов.

Сейчас очень удивительные графики. К примеру, в Хмельницкой области два часа есть, шесть часов нет. И это при том, что у них своя Хмельницкая АЭС. В Тернополе очень сложные графики, а в Ивано-Франковской области некоторые группы вообще не отключают. В чем разница?

— Это зависит от конкретной конфигурации в конкретном регионе прямо сейчас. Поскольку повреждения в разных регионах разные, я не смогу прокомментировать каждую область. Это не потому, что кто-то не любит хмельничан или любит Ивано-Франковск — просто объективная ситуация с сетями.

Александр Харченко

Когда ослабят графики, когда закончатся графики, это все неизвестно?

— Графики закончатся года через два-три.

Настолько пессимистично?

— Это я совсем пессимистический сценарий даю. В самом деле, когда станет нормально и тепло, немного легче будет. Но я реально думаю, что в определенные месяцы года мы будем жить с графиками еще несколько лет.

Хотелось бы прогнозируемости этих графиков, а когда их вообще нет…

— Если не будет атак, будет прогнозируемость. Это достаточно связанные вещи.

Поможет ли начинающееся потепление улучшить ситуацию со светом?

— Это облегчает ситуацию и снижает потребление. Электричество будет доступнее таких температур. Мы еще не считали точно, но я думаю, что это добавляет полтора-два часа в сутки. Но сказать, что это разрешит ситуацию, сейчас нельзя.

"Телеграф" ранее сообщал, когда графики отключений станут более легкими и когда их отменят. К менее жестким графикам вернемся в конце января, считает Виктор Куртев, эксперт по энергетике.