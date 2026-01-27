Рус

Значна частина Харкова без світла, діють аварійні відключення. Яка ситуація 27 січня

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Харків, електроопора Новина оновлена 27 січня 2026, 10:04
Харків, електроопора. Фото Ян Доброносов, колаж "Телеграф"

Погодинні графіки не оприлюднили

В ході комбінованої атаки на Харків та область ввечері 26 січня, росіяни завдали серйозних ушкоджень енергетиці. В регіоні діють аварійні відключення світла.

Про це розповів начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. У "Харківобленерго" поінформували, що зранку 27 січня у Харкові та Харківській області застосовані графіки аварійних відключень для стабілізації ситуації в енергомережі.

В обленерго наголосили, що одночасно з аварійними відключеннями продовжують діяти й графіки погодинних відключень. Проте розклад на 27 січня не опубліковано. Перевірити відключення за конкретною адресою можна на сайті.

Як працюють черги відключень світла, інфографіка
Як працюють черги відключень світла

Чому відключають світло в Україні

Росіяни з початку повномасштабного вторгнення завдають ударів по українській енергетиці. Однак цієї зими ворог значно активізував обстріли енергетичних об'єктів. Енергетики роблять все можливе, щоб світло в домівках українців було, однак ситуацію ускладнюють складні погодні умови — сильний мороз, який змінився опадами та ожеледдю.

Нагадаємо, голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики, енергетичний експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв розповів "Телеграфу", як потепління вплине на ситуацію зі світлом в Україні. За його прогнозом, наприкінці березня, у квітні активно запрацює сонячна генерація.

Теги:
#Харків #Світло #Відключення світла #графіки