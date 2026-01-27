Значна частина Харкова без світла, діють аварійні відключення. Яка ситуація 27 січня

Погодинні графіки не оприлюднили

В ході комбінованої атаки на Харків та область ввечері 26 січня, росіяни завдали серйозних ушкоджень енергетиці. В регіоні діють аварійні відключення світла.

Про це розповів начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. У "Харківобленерго" поінформували, що зранку 27 січня у Харкові та Харківській області застосовані графіки аварійних відключень для стабілізації ситуації в енергомережі.

В обленерго наголосили, що одночасно з аварійними відключеннями продовжують діяти й графіки погодинних відключень. Проте розклад на 27 січня не опубліковано. Перевірити відключення за конкретною адресою можна на сайті.

Росіяни з початку повномасштабного вторгнення завдають ударів по українській енергетиці. Однак цієї зими ворог значно активізував обстріли енергетичних об'єктів. Енергетики роблять все можливе, щоб світло в домівках українців було, однак ситуацію ускладнюють складні погодні умови — сильний мороз, який змінився опадами та ожеледдю.

