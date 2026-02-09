Названа дата, когда Харьков снова засыплет снегом
После продолжительного периода холодной погоды на первую столицу надвигаются обильные осадки и неожиданный "плюс"
Погода в Харькове продолжает испытывать горожан на прочность морозами. Однако настоящих зимних пейзажей придется еще подождать.
Согласно мониторингу метеорологического ресурса Ventusky, значительных осадков в первой половине второй декады месяца не предполагается. Синоптическая ситуация резко изменится уже 21 февраля.
Морозный штиль
До конца следующей недели Харьков будет в плену стабильно холодной погоды. Температурные показатели будут колебаться в пределах от 0 до -11 градусов. Несмотря на облачность, которая периодически будет царить над городом, большого снежного покрова в этот период ожидать не стоит.
Погода в Харькове 21 февраля
Ситуация начнет меняться в субботу, 21 февраля. По данным радаров, именно во второй половине дня в Харьков придет снегопад.
Во второй половине дня город начнет засыпать снегом. Согласно картам осадков, интенсивность снегопада будет постепенно расти.
Вместе со снегом придет и потепление. Столбики термометров поднимутся до отметки +1°C.
Сочетание плюсовой температуры и свежего снега может привести к образованию мокрой каши на дорогах и налипанию мокрого снега на проволоках и деревьях.
