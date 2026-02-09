Названа дата, когда Харьков снова засыплет снегом

После продолжительного периода холодной погоды на первую столицу надвигаются обильные осадки и неожиданный "плюс"

Погода в Харькове продолжает испытывать горожан на прочность морозами. Однако настоящих зимних пейзажей придется еще подождать.

Согласно мониторингу метеорологического ресурса Ventusky, значительных осадков в первой половине второй декады месяца не предполагается. Синоптическая ситуация резко изменится уже 21 февраля.

Морозный штиль

До конца следующей недели Харьков будет в плену стабильно холодной погоды. Температурные показатели будут колебаться в пределах от 0 до -11 градусов. Несмотря на облачность, которая периодически будет царить над городом, большого снежного покрова в этот период ожидать не стоит.

Погода в Харькове 10 февраля

Погода в Харькове 20 февраля 2026 года

Погода в Харькове 21 февраля

Ситуация начнет меняться в субботу, 21 февраля. По данным радаров, именно во второй половине дня в Харьков придет снегопад.

Во второй половине дня город начнет засыпать снегом. Согласно картам осадков, интенсивность снегопада будет постепенно расти.

Осадки в Харькове 21 февраля

Снег будет идти в Харькове 21 февраля

Вместе со снегом придет и потепление. Столбики термометров поднимутся до отметки +1°C.

Сочетание плюсовой температуры и свежего снега может привести к образованию мокрой каши на дорогах и налипанию мокрого снега на проволоках и деревьях.

Температура воздуха в Харькове 21 февраля

