Названо дату, коли Харків знову засипле снігом

Після тривалого періоду холодної погоди на першу столицю насуваються рясні опади і неочікуваний "плюс"

Погода у Харкові продовжує випробувати містян на міцність морозами. Проте справжніх зимових краєвидів доведеться ще зачекати.

Згідно з моніторингом метеорологічного ресурсу Ventusky, значних опадів у першій половині другої декади місяця не передбачається. Синоптична ситуація різко зміниться вже 21 лютого.

Морозний штиль

До кінця наступного тижня Харків перебуватиме у полоні стабільно холодної погоди. Температурні показники коливатимуться у межах від 0 до -11 градусів. Незважаючи на хмарність, яка періодично пануватиме над містом, великого снігового покриву в цей період очікувати не варто.

Погода у Харкові 10 лютого

Погода у Харкові 20 лютого 2026 року

Погода у Харкові 21 лютого

Ситуація почне змінюватися у суботу, 21 лютого. За даними радарів, саме у другій половині дня до Харкова прийде снігопад.

У другій половині дня місто почне засипати снігом. Згідно з картами опадів, інтенсивність снігопаду поступово зростатиме.

Опади у Харкові 21 лютого

Сніг йтиме у Харкові 21 лютого

Разом зі снігом прийде і потепління. Стовпчики термометрів піднімуться до позначки +1°C.

Поєднання плюсової температури та свіжого снігу може призвести до утворення "мокрої каші" на дорогах та налипання мокрого снігу на дротах і деревах.

Температура повітря у Харкові 21 лютого

