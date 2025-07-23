Постоянное повышение цен на э/энергию приведет к разрушению основ экономики Украины — "Укрметаллургпром"

В Украине действуют одни из самых высоких цен на электрическую энергию в Европе, и процесс их повышения не прекращается. Это уже побуждает руководство крупнейшего инвестора в экономику Украины, металлургического концерна ArcelorMittal, рассматривать вариант ухода из нашей страны. В свою очередь, такой отрицательный сигнал может привести к тому, что "посыплются" базовые отрасли украинской экономики, в частности ГМК, с неизбежным "эффектом домино" в смежных отраслях, малом и среднем бизнесе (МСБ).

Такой прогноз озвучил Александр Каленков, президент Объединения предприятий "Укрметаллургпром" во время заседания Энергетического комитета Федерации работодателей Украины.

По его словам, в Украине тарифы на э/энергию в несколько раз выше, чем во Франции, хотя обе страны имеют примерно одинаковую долю атомной генерации в общей структуре энергорынка. "Именно цены на электричество не дают меткомбинату "АрселорМиттал Кривой Рог" производить больше конкурентоспособной продукции. Это заставляет управляющую компанию ArcelorMittal в Люксембурге рассуждать об уходе из Украины", — сказал он. И нынешние попытки Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), поднять прайс-кепы на энергорынке еще вдвое не добавляют глобальному инвестору в металлургический сектор аргументов в пользу того, чтобы остаться в Кривом Роге.

"Если ArcelorMittal все же уйдет из Украины из-за роста цен на электричество, это будет очень негативный сигнал всем другим компаниям! Ведь ArcelorMittal – это крупнейший иностранный инвестор в экономику Украины, вложивший $5-7 млрд", — подчеркнул Каленков.

Президент "Укрметаллургпрома" также отметил, что энерготарифы и их постоянный рост оказывают очень большое влияние на всю экономику Украины. "Если "посыплются" базовые отрасли, в частности, металлургия, то следующими упадут уже смежные отрасли – производители ферросплавов, химической продукции, цемента. После них наступит черед малого и среднего бизнеса. Когда постоянно вымываются оборотные средства из-за механизма повышения энерготарифов, то предприятия уже не "на грани", а за гранью выживания", — резюмировал Каленков.