НКРЭКУ с нарушением процедур планирует повысить прайс-кепы – эксперт Алексей Кущ

Эксперт также объяснил, с чем может быть связана такая срочность в двойном повышении прайс-кепов

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), планирует в очередной раз повысить прайс-кепы на рынке электроэнергии. Эксперт Алексей Кущ заявил, что данная инициатива НКРЭКУ нарушает процедуру принятия решения и внесена исключительно в интересах производителей электроэнергии.

Такое мнение он выразил, комментируя инициативу Комиссии, которой планируется повышение максимальных предельных цен на РДН и ВДР во временном диапазоне с 17:00 до 23:00 почти вдвое — до 15 000,00 грн/МВт.

"Прежде всего, следует отметить, что предложение Департамента энергорынка НКРЭКУ поднять вечерний пиковый прайс-кеп появилось в день переформатирования Кабмина. То есть, новое министерша госпожа Гринчук даже не знала о тарифных сюрпризах", — отметил Кущ.

Он добавил, что решение о повышении прайс-кепов было принято в нарушение процедуры, а сами слушания в Департаменте энергорынка НКРЭКУ назвал "бутафорскими".

"Ни потребителей, ни представителей генерации, обеспечивающей ПСО, не было на этом мероприятии. Были только крупные импортеры и один крупнейший частный производитель электроэнергии, угольные мощности которого максимально работают во временном диапазоне с 17:00 до 23:00", — подчеркнул Кущ.

Эксперт также объяснил, с чем может быть связана подобная срочность в двойном повышении прайс-кепов.

"Период с конца июля и весь август – это период невероятной жары в Европе. Спрос на электроэнергию в это время безумный, цены растут. Вот и в Украине кто-то решил "подработать" на ажиотаже. А расплачиваться будут, как всегда потребители: промышленность и население. Сейчас инфляция почти 15%, не исключено, что показатель вырастет до 20% благодаря непрозрачным действиям", — констатировал Алексей Кущ.