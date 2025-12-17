Когда в Киев придут первые сильные морозы: синоптики назвали дату

В некоторые дни возможен снег

Киев уже в скором времени могут накрыть первые серьезные морозы. Столбики термометров, вероятно, перевалят даже за -10 градусов.

Что нужно знать:

В столице может заметно похолодать

Морозы ударят в начале нового года

Вместе с холодами придут и осадки

Об этом говорят данные синоптиков.

Так, согласно прогнозу погодного сайта meteo.ua, с 1 января в столице может заметно похолодать. Температура воздуха может упасть плоть до -9-14 градусов. Продлится такой холодный период, вероятно, недолго — до 3 января. Возможен снег.

Погода в Киеве

О похолодании предупреждает и сайт meteofor. Его специалисты указывают, что с 1 января температура сбавит сразу несколько градусов. Однако, стоит отметить, что в данном прогнозе падение температуры будет не столь сильным — до -5 градусов, однако более продолжительным — вплоть до 11 января. В некоторые дни возможен небольшой снег.

Погода в Киеве

Какой будет зима в Украине

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии украинского Гидрометеорологического института (УкрГМИ) Вера Балабух в комментарии "Телеграфу" объясняла, что нынешняя зима в Украине вероятно будет теплее, чем обычно, подобно зимам в предыдущие годы.

По её прогнозу, средняя за сезон температура воздуха ожидается на 1-2 градуса выше климатической нормы. Вероятность такой температуры составляет 70-80%. Это продолжает тенденцию мягких зим, характерную для последних десятилетий.

На фоне глобального потепления зима в нашей стране стала почти на 1,5 градуса теплее по сравнению с 60-80 годами прошлого века, когда наблюдались очень сильные морозы. Мы уже давно не видели минус 35-40 градусов, а они были когда-то и в Киеве, и 20-градусные морозы уже воспринимаются как значительные. Повышается температура воздуха зимой, особенно минимальная, сокращается продолжительность зимы. Такие же тенденции вероятны и в этом году, о чем свидетельствуют расчеты рассказала Балабух

Прогноз погоды в Украине

