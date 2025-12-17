Коли до Києва прийдуть перші сильні морози: синоптики назвали дату

У деякі дні можливий сніг

Київ вже незабаром можуть накрити перші серйозні морози. Стовпчики термометрів, мабуть, перевалять навіть за -10 градусів.

Що потрібно знати:

У столиці може помітно похолодати

Морози вдарять на початку нового року

Разом із холодами прийдуть і опади

Про це свідчать дані синоптиків.

Так, згідно із прогнозом погодного сайту meteo.ua, з 1 січня у столиці може помітно похолодати. Температура повітря може впасти до -9-14 градусів. Триватиме такий холодний період, напевно, недовго — до 3 січня. Можливий сніг.

Погода у Києві

Про похолодання попереджає і сайт meteofor. Його фахівці вказують, що з 1 січня температура зменшить одразу кілька градусів. Однак, варто зазначити, що в цьому прогнозі падіння температури буде не таким сильним — до -5 градусів, проте тривалішим — аж до 11 січня. У деякі дні невеликий сніг.

Погода у Києві

Якою буде зима в Україні

Завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології українського Гідрометеорологічного інституту (УкрГМІ) Віра Балабух в коментарі "Телеграфу" пояснювала, що цьогорічна зима в Україні ймовірно буде теплішою, ніж зазвичай, подібною до зим у попередні роки.

За її прогнозом, середня за сезон температура повітря очікується на 1-2 градуси вищою за кліматичну норму. Ймовірність такої температури становить 70-80%. Це продовжує тенденцію м’яких зим, характерну для останніх десятиліть.

На тлі глобального потепління зима в нашій країні стала майже на 1,5 градуса тепліша порівняно із 60-80-ми роками минулого століття, коли спостерігались дуже сильні морози. Ми вже давно не бачили мінус 35-40 градусів, а вони були колись і в Києві, та й 20-градусні морози вже сприймаються як значні. Підвищується температура повітря взимку, особливо мінімальна, скорочується тривалість зими. Такі ж тенденції ймовірні і в цьому році, про що свідчать розрахунки. розповіла Балабух

Прогноз погоди в Україні

