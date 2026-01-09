На транспорт в Киеве рассчитывать не стоит: урбанист предупредил, что ждет столицу во время морозов

Средства для избежания транспортного коллапса есть, однако применять их уже поздно

Синоптики предупреждают об существенном ухудшении погодных условий в Киеве в ближайшие дни. По прогнозам, в столице ожидаются сильные морозы, а температура воздуха может опускаться до -20°С и даже ниже. На фоне такого похолодания возникает вопрос стабильности работы общественного транспорта в Киеве, особенно учитывая предыдущие перебои, вызванные гололедицей, обстрелами и проблемами с электроснабжением.

"Телеграф" пообщался с Александром Гречко, урбанистом и соучредителем ОО "Пассажиры Киева", который отметил, что уже нынешние морозы в сочетании с обледенением контактной сети и последствиями обстрелов влияют на стабильность работы транспорта.

Если говорить о том, что дальнейших ударов не будет, а энергетики будут восстанавливать стабильное электроснабжение, то перебои в работе транспорта будут возникать из-за погодных условий. Гололедица, заснеженные дороги. Если говорить о трамваях и троллейбусах, то могут быть намерзания льда на проводах. В целом, на стабильность работы наземного транспорта в Киеве рассчитывать не стоит Александр Гречко

По его словам, наиболее прогнозируемой остается работа метрополитена, однако только при условии стабильного электроснабжения. В то же время наземный транспорт, в частности электротранспорт, в случае сильных морозов будет работать со сбоями.

"Там, где невозможно по некоторым причинам запустить электротранспорт, будут запускаться автобусы. Они будут забираться со стандартных, обычных маршрутов, по одной-две единицы, так как в Киеве есть дефицит водителей. И если на каком-то троллейбусном или трамвайном маршруте автобус появится, то это будет означать, что на других маршрутах транспорт придется ждать дольше", – говорит Гречко.

Отдельно эксперт обращает внимание на проблему обледенения контактной сети. По его словам, в Киеве уже прибегали к вынужденным решениям, чтобы избежать полной остановки трамвайного движения: транспорт может курсировать ночью для того, чтобы не замерзала контактная линия. Однако были и другие возможности предотвратить проблемы.

"К этому могли подготовиться. В Европе есть хорошие примеры для троллейбусов — цепляются специальные щетки, которые сбивают лед. Или на контактную сеть наносится специальный раствор, который позволяет предотвратить намерзание", – перечисляет он.

В то же время, по словам Гречко, такие решения требуют заблаговременной подготовки и на данный момент их применение в Киеве проблематично.

"В целом, такая технология в Киеве ни разу не использовалась, поэтому это нужно еще даже пилотно протестировать, сработает или нет", – замечает Гречко.

Говоря о рекомендациях для пассажиров в период сильных морозов, эксперт советует минимизировать пребывание на открытом воздухе, прятаться в кофейнях или закрытых станциях метро и следить за движением транспорта в мобильных приложениях.

Также он выразил надежду, что работодатели будут учитывать ситуацию и не станут заставлять работников ехать в офисы в период пиковых морозов.

"Это уже снимет часть нагрузки на дорожную сеть. Одно дело — приехать на авто и оставить его где-то на парковке, но главная проблема большого количества автомобилей в центре города — создание препятствий для качественного функционирования снегоуборочной техники", – подытоживает эксперт.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что в Киеве коммунальные службы и управляющие компании будут производить слив воды из внутридомовых систем отопления, чтобы избежать замерзания труб. Наиболее актуально это для старых домов и сооружений, которые не оборудованы современными системами циркуляции воды.