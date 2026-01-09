Укр

В Киеве срочно сливают воду из систем отопления: что происходит и к чему готовиться

Автор
Анастасия Мокрик ,
Дата публикации
Читати українською
Автор
Слив воды Новость обновлена 09 января 2026, 15:33
Слив воды. Фото Коллаж "Телеграфа"

Эксперты рассказали, как проходит этот процесс

В Киеве коммунальные службы и управляющие компании проведут слив воды из внутридомовых систем отопления, чтобы предотвратить замерзание труб. Особенно это важно для старых домов и зданий без современных систем циркуляции воды.

Что нужно знать:

  • Воду сливают, чтобы трубы не замерзли и не лопнули, что оставит дома без тепла
  • Слив воды и проверка состояния труб обходятся примерно в 100 тыс. грн на дом
  • Процесс можно проводить постепенно — жильцы остаются в безопасности

В этом материале "Телеграф" рассказывает о мнениях экспертов по сливу воды. Они объяснили, как должен проходить этот процесс и стоит ли переживать из-за отопления.

Чтобы трубы не замерзли: что нужно знать о сливе воды из отопления

Директор ОСМД "Наша щаслива оселя 9-Б" Любовь Башинская рассказала "Телеграфу", зачем коммунальные службы и управляющие компании могут сливать воду из внутридомовых систем отопления.

По её словам, слив воды проводится только из системы отопления и служит для предотвращения замерзания труб. Это особенно важно в старых домах или там, где трубы проходят через холодные помещения, чердаки или последние этажи: если вода замёрзнет, трубы лопнут, и жильцы останутся без тепла.

Когда радиаторы замерзнут, даже не в квартире, потому что в квартире возможно люди будут там чем-то подогреваться, а где-то на крыше. Лопнет труба. И тепла не будет ни у кого.

отметила собеседница.

В новых домах с индивидуальными теплопунктами и системой циркуляции воды ситуация проще: теплоноситель прогревается насосами, и дом может оставаться тёплым даже без подачи тепла со стороны города. В таких случаях вода сливается только при необходимости.

Как проходит процесс:

  • Заниматься сливом воды должен сантехник или ответственное за дом лицо.
  • В старых домах открывают краны в подвале или теплопункте и через шланг вода выливается на улицу или в систему водостоков.
  • В ОСББ и управляющих компаниях обычно есть ответственные лица, которые контролируют процесс и собирают жильцов для выполнения работы.

Любовь Башинская отметила, что один дом не замерзнет за одну минуту, и слив воды можно организовать постепенно, при этом жильцы остаются в безопасности.

Слив воды в старых и новых домах: чего ждать жильцам?

Эксперт в сфере жилищно-коммунального хозяйства Кристина Ненно в комментарии "Телеграфу" также акцентирует внимание на то, что слив воды проводят, чтобы предотвратить замерзание труб и повреждение системы, особенно в старых домах и зданиях без современных насосов и циркуляции теплоносителя.

Согласно действующему законодательству, у нас решение о сливе воды в системе теплоснабжения принимает ответственное лицо за эту систему. Если мы говорим о коммунальных предприятиях, то они уже начали сливать воду. Почему? Потому что очень дорого будет потом все это восстанавливать и никто на себя такую ​​ответственность не берет, так как восстановительные работы будут идти дольше, чем после прошлых атак

отметила она.

Ненно также прокомментировала слова мэра Киева Виталия Кличко о его призывах уехать из Киева тех, у кого есть альтернативные источники электроэнергии и тепла за городом.

Соглашаюсь с ним. Лучше так, чем в многоквартирном доме без воды и отопления мерзнуть. Но если есть работа, то вариант Б – спальники, термосы и так далее

подчеркнула собеседница.

Кристина Ненно
Кристина Ненно

В новых домах, где трубы проходят внутри зданий и работают насосы, ситуация проще: вода циркулирует и дома могут оставаться тёплыми даже при отключении городского теплоносителя. Но еще важный момент — есть ли в системе и вода и подает ли ее от теплоносителя теплоснабжающая компания.

А вот жильцы старых домов должны быть готовы к временным неудобствам.

Особенности для разных домов

  • Старые дома без генераторов и циркуляции: вода сливается полностью, отопление временно приостанавливается, подача возобновляется только после проверки.
  • Новые дома с насосами и альтернативными источниками энергии: вода может оставаться в системе, и слив проводится только при необходимости.

Ненно говорит, что слив воды стоит немалых денег:

Считаем воду. Затем нужно проверить состояние труб, заново запустить воду. В среднем на дом ориентируемся на 100 тысяч гривен

Процедура не означает длительного отсутствия отопления. В старых домах тепло может быть отключено на время слива, но после проверки система снова запускается. Повреждения устраняются симптоматически, где они возникают.

Время промерзания разных типов домов
Время промерзания разных типов домов. Инфографика: "Телеграф"

Когда "хрущевки" рискуют замёрзнуть

В сети появилась информация, что в Киеве 9 января временно не работают ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Это усиливает важность мер по сливу воды из внутридомовых систем, чтобы защитить трубы и отопление в многоэтажках.

Олег Попенко
Олег Попенко

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Игорь Попенко рассказывал "Телеграфу", что в случае, например, прилета по этим станциям, и температуре на улице -10, "панельки" могут быстро замерзнуть.

Обычная панельная многоэтажка может полностью замерзнуть за 36 часов. "Обычная панелька, "хрущевка", замерзает за 36 часов. То есть нужно успеть слить воду. А если таких домов — 6–7 тысяч, и надо это сделать за двое суток?

отмечал он.

Попенко подчеркивал, что даже 48 часов на подготовку для коммунальных служб практически невозможно обеспечить: остро ощущается нехватка персонала со специальными навыками, ограничен доступ к домам, а также не хватает транспорта и инструментов.

Таким образом, меры вроде срочного слива воды остаются критически важными для защиты столичных трубопроводов и отопления, несмотря на сложности организации процесса.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Киев несутся аномальные морозы. Температура воздуха может доходить до -27 градусов. Синоптики назвали дату.

Теги:
#Киев #Вода #Мнения #Слив #Олег Попенко #Кристина Ненно #Любовь Башинская