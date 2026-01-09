В Киеве срочно сливают воду из систем отопления: что происходит и к чему готовиться

Эксперты рассказали, как проходит этот процесс

В Киеве коммунальные службы и управляющие компании проведут слив воды из внутридомовых систем отопления, чтобы предотвратить замерзание труб. Особенно это важно для старых домов и зданий без современных систем циркуляции воды.

Что нужно знать:

Воду сливают, чтобы трубы не замерзли и не лопнули, что оставит дома без тепла

Слив воды и проверка состояния труб обходятся примерно в 100 тыс. грн на дом

Процесс можно проводить постепенно — жильцы остаются в безопасности

В этом материале "Телеграф" рассказывает о мнениях экспертов по сливу воды. Они объяснили, как должен проходить этот процесс и стоит ли переживать из-за отопления.

Чтобы трубы не замерзли: что нужно знать о сливе воды из отопления

Директор ОСМД "Наша щаслива оселя 9-Б" Любовь Башинская рассказала "Телеграфу", зачем коммунальные службы и управляющие компании могут сливать воду из внутридомовых систем отопления.

По её словам, слив воды проводится только из системы отопления и служит для предотвращения замерзания труб. Это особенно важно в старых домах или там, где трубы проходят через холодные помещения, чердаки или последние этажи: если вода замёрзнет, трубы лопнут, и жильцы останутся без тепла.

Когда радиаторы замерзнут, даже не в квартире, потому что в квартире возможно люди будут там чем-то подогреваться, а где-то на крыше. Лопнет труба. И тепла не будет ни у кого. отметила собеседница.

В новых домах с индивидуальными теплопунктами и системой циркуляции воды ситуация проще: теплоноситель прогревается насосами, и дом может оставаться тёплым даже без подачи тепла со стороны города. В таких случаях вода сливается только при необходимости.

Как проходит процесс:

Заниматься сливом воды должен сантехник или ответственное за дом лицо .

. В старых домах открывают краны в подвале или теплопункте и через шланг вода выливается на улицу или в систему водостоков.

В ОСББ и управляющих компаниях обычно есть ответственные лица, которые контролируют процесс и собирают жильцов для выполнения работы.

Любовь Башинская отметила, что один дом не замерзнет за одну минуту, и слив воды можно организовать постепенно, при этом жильцы остаются в безопасности.

Слив воды в старых и новых домах: чего ждать жильцам?

Эксперт в сфере жилищно-коммунального хозяйства Кристина Ненно в комментарии "Телеграфу" также акцентирует внимание на то, что слив воды проводят, чтобы предотвратить замерзание труб и повреждение системы, особенно в старых домах и зданиях без современных насосов и циркуляции теплоносителя.

Согласно действующему законодательству, у нас решение о сливе воды в системе теплоснабжения принимает ответственное лицо за эту систему. Если мы говорим о коммунальных предприятиях, то они уже начали сливать воду. Почему? Потому что очень дорого будет потом все это восстанавливать и никто на себя такую ​​ответственность не берет, так как восстановительные работы будут идти дольше, чем после прошлых атак отметила она.

Ненно также прокомментировала слова мэра Киева Виталия Кличко о его призывах уехать из Киева тех, у кого есть альтернативные источники электроэнергии и тепла за городом.

Соглашаюсь с ним. Лучше так, чем в многоквартирном доме без воды и отопления мерзнуть. Но если есть работа, то вариант Б – спальники, термосы и так далее подчеркнула собеседница.

Кристина Ненно

В новых домах, где трубы проходят внутри зданий и работают насосы, ситуация проще: вода циркулирует и дома могут оставаться тёплыми даже при отключении городского теплоносителя. Но еще важный момент — есть ли в системе и вода и подает ли ее от теплоносителя теплоснабжающая компания.

А вот жильцы старых домов должны быть готовы к временным неудобствам.

Особенности для разных домов

Старые дома без генераторов и циркуляции : вода сливается полностью, отопление временно приостанавливается, подача возобновляется только после проверки.

: вода сливается полностью, отопление временно приостанавливается, подача возобновляется только после проверки. Новые дома с насосами и альтернативными источниками энергии: вода может оставаться в системе, и слив проводится только при необходимости.

Ненно говорит, что слив воды стоит немалых денег:

Считаем воду. Затем нужно проверить состояние труб, заново запустить воду. В среднем на дом ориентируемся на 100 тысяч гривен

Процедура не означает длительного отсутствия отопления. В старых домах тепло может быть отключено на время слива, но после проверки система снова запускается. Повреждения устраняются симптоматически, где они возникают.

Время промерзания разных типов домов. Инфографика: "Телеграф"

Когда "хрущевки" рискуют замёрзнуть

В сети появилась информация, что в Киеве 9 января временно не работают ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Это усиливает важность мер по сливу воды из внутридомовых систем, чтобы защитить трубы и отопление в многоэтажках.

Олег Попенко

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Игорь Попенко рассказывал "Телеграфу", что в случае, например, прилета по этим станциям, и температуре на улице -10, "панельки" могут быстро замерзнуть.

Обычная панельная многоэтажка может полностью замерзнуть за 36 часов. "Обычная панелька, "хрущевка", замерзает за 36 часов. То есть нужно успеть слить воду. А если таких домов — 6–7 тысяч, и надо это сделать за двое суток? отмечал он.

Попенко подчеркивал, что даже 48 часов на подготовку для коммунальных служб практически невозможно обеспечить: остро ощущается нехватка персонала со специальными навыками, ограничен доступ к домам, а также не хватает транспорта и инструментов.

Таким образом, меры вроде срочного слива воды остаются критически важными для защиты столичных трубопроводов и отопления, несмотря на сложности организации процесса.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Киев несутся аномальные морозы. Температура воздуха может доходить до -27 градусов. Синоптики назвали дату.