На транспорт в Києві розраховувати не варто: урбаніст попередив, що чекає столицю під час морозів

Засоби для уникнення колапсу транспорту є, однак застосовувати їх вже пізно

Синоптики попереджають про суттєве погіршення погодних умов у Києві найближчими днями. За прогнозами, у столиці очікуються сильні морози, а температура повітря може опускатися до -20 °С і навіть нижче. На тлі такого похолодання постає питання стабільності роботи громадського транспорту в Києві, особливо з огляду на попередні перебої, спричинені ожеледицею, обстрілами та проблемами з електропостачанням.

"Телеграф" поспілкувався з Олександром Гречком, урбаністом та співзасновником ГО "Пасажири Києва", який зазначив, що вже нинішні морози в поєднанні з обмерзанням контактної мережі та наслідками обстрілів впливають на стабільність роботи транспорту.

Якщо говорити про те, що подальших ударів не буде, а енергетики будуть відновлювати стабільне електропостачання, то перебої в роботі транспорту будуть виникати через погодні умови. Ожеледиця, засніжені дороги. Якщо говорити про трамваї та тролейбуси, то можуть бути намерзання льоду на дротах. Загалом, на стабільність роботи наземного транспорту в Києві розраховувати не варто Олександр Гречко

Олександр Гречко / Facebook-сторінка

За його словами, найбільш прогнозованою залишається робота метрополітену, однак лише за умови стабільного електропостачання. Натомість наземний транспорт, зокрема електротранспорт, у разі сильних морозів працюватиме зі збоями.

"Там, де неможливо через деякі причини запустити електротранспорт, то запускатимуться автобуси. Вони будуть забиратися зі стандартних, звичайних маршрутів, по одній-дві одиниці, оскільки у Києві є дефіцит водіїв. І якщо на якомусь тролейбусному або трамвайному маршруті автобус з’явиться, то це означатиме, що на інших маршрутах транспорт доведеться чекати довше", – говорить Гречко.

Окремо експерт звертає увагу на проблему обмерзання контактної мережі. За його словами, у Києві вже вдавалися до вимушених рішень, аби уникнути повного зупинення трамвайного руху: транспорт може курсувати вночі для того, щоб не замерзала контактна лінія. Однак, були і інші можливості запобігти проблемам.

Громадський транспорт в Києві взимку

"До цього могли підготуватися. В Європі є гарні приклади для тролейбусів – чіпляються спеціальні щітки, які збивають кригу. Або на контактну мережу наноситься спеціальний розчин, який дозволяє запобігти намерзанню", – перераховує він.

Водночас, за словами Гречка, такі рішення потребують завчасної підготовки і наразі їх застосування у Києві є проблематичним.

"Загалом, така технологія в Києві жодного разу не використовувалась, тому це треба ще навіть пілотно протестувати, спрацює чи ні", – зауважує Гречко.

Говорячи про рекомендації для пасажирів у період сильних морозів, експерт радить мінімізувати перебування на відкритому повітрі, ховатися у кав’ярнях або закритих станціях метро та стежити за рухом транспорту в мобільних застосунках.

Також він висловив сподівання, що роботодавці зважатимуть на ситуацію і не змушуватимуть працівників їхати до офісів у період пікових морозів.

"Це вже зніме частину навантаження на дорожню мережу. Одна справа – приїхати на авто і лишити його десь на парковці, але головна проблема великої кількості автомобілів в центрі міста – створення перешкод для якісного функціонування снігоприбиральної техніки", – підсумовує експерт.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що у Києві комунальні служби та керуючі компанії здійснюватимуть злив води з внутрішньобудинкових систем опалення, щоб уникнути замерзання труб. Найбільш актуальним це є для старих будинків і споруд, які не обладнані сучасними системами циркуляції води.